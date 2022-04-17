Kocaelispor'da tarih yazmışlardı, çeyrek asır sonra buluştular

Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası, 25. yıl dönümünde kutlandı. Özel bir etkinlik çerçevesinde dönemin teknik direktörü Holger Osieck ve futbolcular programa katıldı. Program için o dönemin gazete küpürlerinden oluşan 16 sayfalık “Kupada 25. Yıl” dergisi hazırlandı. Dergide Türkiye Kupası’nın haricinde Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Avrupa’daki National Bucuresti ve Lokomotiv Moskova maçlarına da yer verildi. Çeyrek asır sonra bir araya gelen ekip, zaferin önemli fotoğrafları ve gazete haberlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Efsane kadro, etkinliğin ardından beraber iftar yaparak hasret giderdi. Etkinliğe katılan futbolcular arasında Tayfur Havutçu, Kaan Dobra, Osman Çakır, Bülent Uygun, Nuri Çolak, Evren Turhan, Stingaciu gibi çok sayıda isim olduğu görüldü. 2014 yılında hayata gözlerini yuman Moshoeu de unutulmadı. Futbolcular Moshoeu’nun formasıyla poz vererek hatırasını yad etti.
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# bir, ile, ardından, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.