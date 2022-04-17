17 Nis 2022 - 22:17- Spor G: 17 Nis 2022 - 22:19

Kocaelispor'da tarih yazmışlardı, çeyrek asır sonra buluştular

Kocaelispor’un tarihindeki ilk Türkiye Kupası’nı müzesine götüren kadro, 25 yıl sonra özel bir etkinlikte buluştu.
Video için play'e tıklayın

Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası, 25. yıl dönümünde kutlandı. Özel bir etkinlik çerçevesinde dönemin teknik direktörü Holger Osieck ve futbolcular programa katıldı. Program için o dönemin gazete küpürlerinden oluşan 16 sayfalık “Kupada 25. Yıl” dergisi hazırlandı. Dergide Türkiye Kupası’nın haricinde Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Avrupa’daki National Bucuresti ve Lokomotiv Moskova maçlarına da yer verildi. Çeyrek asır sonra bir araya gelen ekip, zaferin önemli fotoğrafları ve gazete haberlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Efsane kadro, etkinliğin ardından beraber iftar yaparak hasret giderdi. Etkinliğe katılan futbolcular arasında Tayfur Havutçu, Kaan Dobra, Osman Çakır, Bülent Uygun, Nuri Çolak, Evren Turhan, Stingaciu gibi çok sayıda isim olduğu görüldü. 2014 yılında hayata gözlerini yuman Moshoeu de unutulmadı. Futbolcular Moshoeu’nun formasıyla poz vererek hatırasını yad etti.

17 Nis 2022 - 22:17 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.409.174 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İlk hamle Aygün’den mask
İlk hamle Aygün’den
Mehmet Taş, Menemen’de yok mask
Mehmet Taş, Menemen’de yok
Mustafa Gürsel: İstekli değildik mask
Mustafa Gürsel: İstekli değildik
İzmit Belediyesi, Türkiye Kupası zaferinin coşkusunu bu akşam yaşatacak  mask
İzmit Belediyesi, Türkiye Kupası zaferinin coşkusunu bu akşam yaşatacak 
Müthiş mücadelede kazanan çıkmadı “0-0” mask
Müthiş mücadelede kazanan çıkmadı “0-0”
Helal olsun size ! mask
Helal olsun size !
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL