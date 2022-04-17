39 ile kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın batısı ile Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın batısı ile Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli yağış beklenen iller arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.