Kocaelispor U-15 berabere kaldı “1-1”

Kocaelispor Elit U-15 takımı üçüncü maçında Tuzlaspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar maçın ilk yarısını Aras’ın golü ile 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 5. maç sonunda puanını 4’e çıkaran ve Uğur Soykan’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılar beşinci sırada yer aldı.