18 Nis 2022 - 08:58- Spor G: 18 Nis 2022 - 08:59

Kocaelispor U-15 berabere kaldı “1-1”
Kocaelispor U-15 berabere kaldı “1-1” mask
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Kocaelispor Elit U-15 takımı üçüncü maçında Tuzlaspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar maçın ilk yarısını Aras’ın golü ile 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.  5. maç sonunda puanını 4’e çıkaran ve Uğur Soykan’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılar beşinci sırada yer aldı.

18 Nis 2022 - 08:58 - Spor

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