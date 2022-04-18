Harbişspor’dan tarihi başarı!

Süper Amatör Play-Off Ligi son hafta mücadelesinde Harbişspor, Kavaklı Stadı’nda Derincespor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 55’te Burak Arslan, 70’te de Mehmet Ali Kurun’ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden Harbişspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. Akın Kapudağlı’nın talebelerinin maçın ardından yaşadığı şampiyonluk coşkusu ise görülmeye değerdi.

DERİNCE İLK YARIDA DAHA İYİYDİ

Kavaklı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında daha atak bir görüntü veren takım Derincespor’du. Ancak kaleci Rıdvan gerek Hamza’nın, gerek Cankat’ın gerekse de Onur’un şutlarında hata yapmadı. Harbiş ekibi ise özellikle sol kanadı etkin kullanmak istese de pozisyona girmekte sıkıntı çekti ve devre 0-0 sona erdi.

NE YAPTIN BURAK ARSLAN

Yağışlı bir havada oynanan maçın ikinci yarısına Derince ekibi Cihat’ın yerine Emre Palaz’ı alarak başladı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın 62. dakikasında sahalarda ender görülen bir gole imza atıldı. Ceza sahası dışında bulunan Burak Arslan kendisine doğru yüksek gelen topun gelişine, yarım vole şeklinde yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir şekilde vurdu. Mermi gibi giden top kalecinin sağından ağlara gitti ve bu olağanüstü golle Harbişspor maçta 1-0 öne geçti.

MEHMET ALİ RAHATLATTI

Kendisine beraberliğin yettiği maçta skor avantajını da eline geçiren Harbiş ekibi hızlı ataklarla sonuca gitmek istedi. Derince ekibinin risk aldığı anlarda sahneye bir dönem Kocaelispor’da da forma giyen Mehmet Ali Kurun çıktı. Savunma arkasına koşu yapan Mehmet Ali kendisine gelen topa çok klas bir şekilde dokundu ve sağ köşeden fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi.

GÖRKEM ATTI, AMA?

Derince ekibi geri adım atmaya niyetli değildi. Özellikle Cankat ile hücum organizasyonları yapan sarı lacivertliler 78’de farkı 1’e indirdi. Ceza sahası sağ çaprazından yapılan ortada Görkem rahat durumda kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi. Bitime 5 dakika kala Derince mutlak bir gol kaçırdı ve maçta başka gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazanan Harbişspor, Tayfunspor’un ardından adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı.

BULUT VE KAPUDAĞLI SEMALARDA!

Maçın ardından Başkan Selami Bulut, yönetim kurulu üyeleri, Harbiş Sendikası yönetimi ve taraftarların sevinci görülmeye değerdi. Futbolcular önce genç antrenör Akın Kapudağlı’yı ardından başkan Selami Bulut’u havaya attı. 4 yıl önce 2. Amatör Lig’de yer alan Gölcük temsilcisi bu süreçte 3 şampiyonluk birden yaşadı ve kulüp tarihinin en başarılı sürecine imza atarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselme sevinci yaşadı. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de izledi.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL