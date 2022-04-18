Sırrıpaşa için BAL’a tek bir adım kaldı “4-3”

Derince ilçesi takımlarından Sırrıpaşa Futbol Kulübü bu sezon adeta ezber bozdu. Sezon öncesinde Sırrıpaşa ekibini gruplarında gören rakipleri takım için “Çantada keklik” derken Derince temsilcisi önce normal sezonda ardından Play-Off grubunda çok iyi işlere imza attı. Grubu Tayfun, Harbiş ve Derince’nin ardından dördüncü bitiren Sırrıpaşa, BAL baraj maçı oynamaya hak kazandı.

CENK KARTOV HER ZAMANKİ GİBİ

Derince Stadı’nda oynanan grubun son maçında Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Çınarlıspor’u 4-3 mağlup etti. Maça hızlı giren Sırrıpaşa, golcüsü Cenk Kartov ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fatih Çolak, Cenk’e pas verdi. Son vuruş ustası Cenk, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden bir plase vuruşu sonrası topu 15. dakikada ağlara gönderdi. “1-0” Normal sezonda 18 gol atan Cenk, Play-Off maçlarındaki 6. golüne imza attı.

ÇINARLI BERABERLİĞİ BULDU

Golden 7 dakika sonra Sırrıpaşa skoru Okan Kocuk’un golü ile 2-0 yaptı. Çınarlıspor bu gollere iyi bir reaksiyon gösterdi ve Seyfettin’in birisi penaltıdan olmak üzere 2 golü ile beraberliği yakaladı. (2-2) İlk yarının son bölümlerinde Sırrıpaşa penaltı kazandı. Uğur Sayaroğlu’nun penaltı vuruşunda kaleci topu kurtardı, dönen top yine Uğur’a geldi ve başarılı futbolcu bu kez fileleri havalandırdı. (3-2)

FATİH ÇOLAK ÖNE ÇIKTI

İlk yarı 3-2 biterken ikinci yarıda da iki takım da açık bir futbol ortaya koydu. 62. dakikada günün etkili isimlerinden Fatih Çolak ceza sahası dışında topu kaptı ve meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin üzerinden çok şık bir gole imza attı. (4-2) Maç son bölümlerinde Çınarlı’da kazanılan serbest vuruşu takımın sol beki Gürkan kullandı. Sağ kanattan ve dar açıdan kullanılan serbest vuruşu çok iyi noktaya gönderen Gürkan maçın skorunu 4-3 olarak tayin etti.