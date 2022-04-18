Tayfun, Köseköy Ateş’e “Bu kadar” dedi “2-2”

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde ilk 4 mücadelesi veren Köseköy Ateşspor sezonun son maçında Tayfunpor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. BAL baraj maçı oynayabilmesi için Gebze’den galibiyetle dönmesi gereken Köseköy Ateş mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

SON MAÇI GÖREMEDİ

Sırrıpaşa’nın Çınarlı karşısında 4-3 kazanması ile grubu beşinci sırada tamamlayan Köseköy ekibi, sezon boyunca yoğun emek verse de son maçta BAL şansını tepmiş oldu. Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonu 39 puanla Tayfunspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdıran Ateşspor finali görememenin üzüntüsünü yaşadı.