Tayfun, Köseköy Ateş’e “Bu kadar” dedi “2-2”

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde ilk 4 mücadelesi veren Köseköy Ateşspor sezonun son maçında Tayfunpor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. BAL baraj maçı oynayabilmesi için Gebze’den galibiyetle dönmesi gereken Köseköy Ateş mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
SON MAÇI GÖREMEDİ
Sırrıpaşa’nın Çınarlı karşısında 4-3 kazanması ile grubu beşinci sırada tamamlayan Köseköy ekibi, sezon boyunca yoğun emek verse de son maçta BAL şansını tepmiş oldu. Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonu 39 puanla Tayfunspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdıran Ateşspor finali görememenin üzüntüsünü yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.