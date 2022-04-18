Halı ve koltuk yıkama fiyatlarına zam

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, halı yıkama ücretlerine de vurdu. Kocaeli Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği (KOPHAYDER), halı yıkama ücretlerini zam yaptığını belirterek, “Ülke ve dünya olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu dönemlerde gerek pandemi koşulları ve giderlerin artmasından dolayı yaşanan piyasaların ürünler üzerinde etkisi fiyatlara yansımıştır” ifadelerine yer verdi.

ÜCRETL ER NE KADAR OLDU?

Buna göre makine halısı yıkama ücreti 15 TL, bambu halı 30 TL, kilim makine 20 TL, ipek halı 60 TL, stor perde 15 TL, battaniye 60 TL, yorgan örtüsü 70 TL, overlok 14 TL, koltuk yıkama 350 TL oldu.