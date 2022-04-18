Halı ve koltuk yıkama fiyatlarına zam

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, halı yıkama ücretlerine de vurdu. Kocaeli Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği (KOPHAYDER), halı yıkama ücretlerini zam yaptığını belirterek, “Ülke ve dünya olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu dönemlerde gerek pandemi koşulları ve giderlerin artmasından dolayı yaşanan piyasaların ürünler üzerinde etkisi fiyatlara yansımıştır” ifadelerine yer verdi.
ÜCRETL ER NE KADAR OLDU?
Buna göre makine halısı yıkama ücreti 15 TL, bambu halı 30 TL, kilim makine 20 TL, ipek halı 60 TL, stor perde 15 TL, battaniye 60 TL, yorgan örtüsü 70 TL, overlok 14 TL, koltuk yıkama 350 TL oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.