TKP seçim çalışmalarına başladı! 4 kişi aday adaylığını açıkladı

Türkiye Komünist Patisi Kocaeli İl Örgütü, Bahane Plus Düğün Salonunda düzenlenen toplantıda milletvekilleri aday adaylarını belirlemek için bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Komünist Partisi yöneticileri, diğer siyasi parti temsilcileri sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TKP Merkez Komitesi üyesi Aydemir Güler, “Türkiye halkının şu anda yaşanan yoksullaşmayı hazmetmesi imkansız. Buna alışamayız. Bizim gündemimiz milletvekilliği pazarlığı diyenler bizleri bu yoksulluğa alıştırmaya çalışıyor. Markete giriyoruz, etiketlere bakıp bir tura atıp geri çıkıyoruz. Ülkenin büyük bir çoğunluğu bunu yaşıyor şuanda. Ülkede kriz olsa herkes etkilenir ama bakıyoruz ki ülkemizde zengine kriz yok. Bankalara kriz yok. Kriz bu ülkenin halkına var” dedi.

ÖRGÜTLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Güler, “Ayağa kalkmalı yan yana gelmeli emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürgeye son verecek. İşçi sınıfı güçlüdür sarayları yıkar diktatörler devrilir. Bu bilinç doğrultusunda be ne yapabilirim kendi kendine soran sorgulayan sorumluluk almaktan çekinmeyen emek eşitlik ve özgürlük mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkesi TKP gönüllüsü ve örgütlü olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. Güler’in ardından milletvekili aday adaylıklarını açıklayan Berk Çetin, Erdoğan Boztepe, Vildan Sayıner ve Engin Konak adaylık konuşmalarını gerçekleştirdi.