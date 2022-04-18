İzmit Belediyesi’nden büyülü 25. Yıl Türkiye Kupası gecesi

Kentin en büyük markası Kocaelispor’u gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaları sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası zaferinin 25. yıldönümünde Kocaelispor efsanelerini bir araya getirerek büyülü bir geceye imza attı.

ÖZEL FORMALAR

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen, Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı Wellborn Otel’de Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kocaelispor’da önemli başarı elde eden isimlere hediyeleri takdim edildi. Etkinliğe katılan futbolcular Türkiye Kupası zaferinin 25. Yılına özel yaptırılan formalarla hediyelerini aldı.

DUYGU DOLU ANLAR

Konuklar program öncesinde salon girişinde Kocaelispor tarihinin önemli anlarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler. Gece, Kocaelispor’un Türkiye Kupasını kazandığı döneme dair hazırlanan 15 dakikalık video gösterimiyle başladı. Video gösterimi sonrası çok sayıda Kocaelispor taraftarı duygu dolu anlar yaşadı.

SİRMEN VE OSIECK

Yurt içinden ve yurt dışından spor camiasının birçok önemli isminin yer aldığı programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kocaelispor’un efsane başkanı olan Sefa Sirmen, Türkiye Kupasını kazanan takımın teknik direktörü Holger Osieck, ülkenin önemli spor yorumcularından Tunç Kayacı, çeşitli dönemler Kocaelispor’da başkanlık, teknik direktörlük, yöneticilik, futbolculuk yapmış çok sayıda isim ve taraftarlar katıldı.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Programda ayrıca Türkiye Kupasını kazanan Kocaelispor ekibinde yer alan Kaptan Osman Çakır, Dumitru Stingaciu, Misko Mirkovic, Nuri Çolak, Evren Turhan, Ahmet Dursun, Tayfur Havutçu, Bülent Uygun, Kaan Dobra, Orhan Kaynak, Engin Öztonga, Alper Boğuşlu, Emre Numan Bayraktaroğlu, Faruk Yiğit, Soner Boz, Toprak Kırtoğlu da yer aldı.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN HÜRRİYET

Özel olarak hazırlanan dev şampiyon takım fotoğrafının önünde Hürriyet, Sirmen, Osieck ve futbolculardan oluşan grup toplu halde fotoğraf çektirirken şampiyonlara tek tek plaketleri ve özel olarak hazırlanan mini tabloları takdim edildi. Futbolcular konuşmalarında unutulmaz gece için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler ve Kocaelispor gibi bir camianın mutlaka Süper Lig’de olması gerektiğini belirttiler.