Hürriyet: İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1997’de kalkan Türkiye Kupası zaferinin 25. Yılı için düzenlenen unutulmaz gecede konuştu.

TEŞEKKÜRLER OSIECK

Büyük bir onur ve gurur yaşadığını ifade eden Başkan Hürriyet şu şekilde konuştu: Kocaelispor’un bir birinden kıymetli isimlerini burada görebilmek belediyemiz ve şahsım adına büyük gurur, büyük onur. Burası aslında mis gibi İsmet Paşa Stadı kokuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Kocaelispor 25 yıl önce, 16 Nisan 1997 tarihinde Türkiye Kupası’nı tarihinde ilk kez kazandı. O kupanın mimarlarıyla bir araya gelmek istedik. Bu akşamın düzenlenmesinin fikir babası çok kıymetli Osieck oldu. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum.

DEPREMDEN ÇIKTIK

Sefa Sirmen başkanımızdan, Osieck teknik direktörümüze, Kaptan Osman’dan, o dönemin ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyen yürekli futbolcularımıza, yönetim kadrosuna, top toplayıcısından malzemecisine ve ne olursa olsun yeşil siyah renklere destek veren Kocaelispor taraftarlarıyla Rönesans tablosu gibi gece yaşıyoruz. 1999’da depremden çıktı bu takım ve bu kentin en büyük moral kaynağı oldu. Depremde bile yıkılmadı ve o sene dahi ligde kalmayı başardı.

SİYASET ÜSTÜ BİR DAYANIŞMA

Yıllar geçtikçe ne yazık ki kötü şeyler yaşandı. Gelinen bu noktada İnşallah Kocaelispor’umuz bu sene 1. Lig’de kalacak ve seneye hak ettiği Süper Lig’deki yerini alacak. Buna gönülden inanıyoruz. Her ne olursa olsun sonuna kadar siyaset üstü büyük bir dayanışma duygusuyla destekliyoruz ve dualarımız da Süper Lig mücadelesi için. Bu hayalimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, şimdi de vazgeçmiyoruz.

YOKLUKLAR İÇİNDE

Halkın takımı Kocaelispor taraftarının da gücüyle kendini Süper Lig’de de Avrupa kupalarında da görecektir. Misafirlerimizle Bandırmaspor maçını statta izledik. İyi ki gelmişler uğur getirdiler bize. Onların uğuruyla maçımızı zaferle noktaladık. İnşallah çok daha güzel başarılar bizlerle olacak. Sefa başkanımız o dönemde yokluklar içerisinde müthiş bir özveriyle müthiş bir başarıya imza attı. Bu kent adına, şahsım adına, belediyemiz adına, bütün camia adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız başkanım, iyi ki bizimlesiniz.

MİLYONLAR VERSENİZ BULAMAZSINIZ

Belediye olarak biz sadece elçi olmak istedik ve bu camiayı bir araya getirmek istedik. Aslında emek veren sizlersiniz. Biz istedik ki o eski duyguyu, o eski ruhu, o eski birlikteliği ve dayanışmayı ufacık da olsa yaşatalım. Biz bir ilçe belediyesiyiz. Ekonomik anlamda belki çok fazla destek olamıyoruz ama bazen milyonlar harcarsınız ruhu yakalayamazsınız. Milyonlar verirsiniz ama o dayanışmayı geri getiremezsiniz. Önemli olan milyonlar değil önemli olan o ruhtur, o dayanışmadır, kenti bütünleştirmektir, kenti bir araya getirmektir.

SİYASET ÜSTÜ BİR KOCAELİSPOR

Önemli olan siyaset üstü bir Kocaelispor ruhunu bu kentte yeniden diriltmektir. Başarının en önemli anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu ruhu tekrar yaşatmak için var gücümüzle, bütün kaynaklarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Kocaelispor’umuzun eski günlerine dönmesi için bütün samimiyetimizle, iyi niyetimizle, Kocaelispor’u hiçbir şekilde siyasi sermaye düşünmeden, Kocaelispor’un tamamen bu kentin markası olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi bir kez daha söylemek istiyorum.