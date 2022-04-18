Sefa Sirmen: Kocaelispor’u ayağa kaldırmamız lazım

Kocaelispor’un efsane başkanı Sefa Sirmen, İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye Kupası zaferinin 25. Yılı Gecesi’nin onur konukları arasındaydı. Kocaelispor’u siyaset üstü bir kimlikle yönettiklerini ifade eden Sirmen, kulübün ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

SİYASETİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK

Sefa Sirmen programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Böyle bir geceyi bize yaşattığı için, Kocaelispor’un 25 yıl önceki başarısını gündeme taşıdığı için Fatma Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Birçok işleri var, birçok hizmeti var ama bana göre bu yaptıklarının en iyisi, en anlamlısı. Çünkü Kocaelispor bu kentin markası, değeri. Biz Kocaelispor’da görev yaparken hiçbir zaman siyaseti düşünmedik. Yönetim kurulunda çalıştığımız arkadaşlar her siyasi görüşten olan insanlardı. Birlikte çalıştık, birlikte başardık.

PARAYA İHTİYACI OLMAZ

Kocaelispor’un daha iyi yerlere gitmesi için özellikle yöneticilere ve sanayicilere büyük görevler düşüyor. Bu kent, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezi. Bizim başkanlık yaptığımız zamanlarda yetki bölgemizde maalesef sanayi kuruluşu yoktu. Bir tek SEKA vardı ama şimdi 18 bin tane sanayi kuruluşu var. Kocaelispor’un para ihtiyacı olmaz. O nedenle bunu harekete geçirmek lazım.

HEP BİRLİKTE YAPMALIYIZ

Kocaelispor böyle düştü, şöyle çıktı gibi hadiseler yaşamamamız lazım. Bandırma maçında kriz geçirdik. Neyse ki ikinci yarı 2 gol attık ve maçı kazandık. Yine ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bu durum Kocaelispor’un tarihine yakışmıyor. Kocaelispor’u hep beraber ayağa kaldırmamız, eski günlerine, daha da güzel günlerine hep birlikte getirmemiz lazım.