Vadi Besicilik’ten açıklama: Her Kurban Bayramı öncesi yine komplo teorileri

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Gölcük sahiline Beyoğlu Deresi’nden akıtılan yaklaşık 350 ton gübrenin Vadi Besicilik tarafından gönderildiği iddialarına Avukat Nevzat Altun, Vadi Besicilik Şirketi adına açıklama yaptı. “İlgili açıklama ve yaptığımız işin içeriği konusunda bilgilendirme amaçlı beyanımızdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Gölcük Sahiline Beyoğlu Deresinden akıtılan yaklaşık 350 ton gübrenin Vadi Besicilik tarafından gönderildiği ile ilgili açıklama ve yaptığımız işin içeriği konusunda bilgilendirme amaçlı beyanımızdır. Vadi Besicilik devlet teşviki ile kurulmuş Türkiye’nin en modern hayvan çiftliklerinden bir tanesidir. İçerisinde 1.100 hayvan barınmaktadır. 1.500 ton kapasiteli sızdırmaz gübre çukurlarına sahiptir ve çıkan gübrenin büyük kısmı İzaydaş Biyogaz Tesislerine gönderilmektedir. Kalan kısım çiftlikte kurulu bulunan seperatörlerden geçirilip solucan gübresi üreten çiftliklere solucan maması olarak, geri kalan gübre de tarım arazilerine organik gübre olarak satılmaktadır.

"DEREYE KAN DAHİ AKMAZ"

Kurban bayramında tahmini 7.000 kişi çiftliğimizde Kurban hissedarı misafirlerimiz olarak, ağırlanmakta ve bu kişiler burada ki tribünden kendilerine ait kesimi izlemektedirler. Tribünümüz derenin üzerine kuruludur ve hiçbir misafirimiz dereden kanın aktığını görmemiştir göremez de: Çünkü; Kurban öncesi kan çukurları hazırlanır, akıtılan kan ilk önce beton depolara gider orada çöktürme işlemi yapılır, sonrada kazılan kuyulara boşaltılıp üzeri kapatılır. Çiftliğimizden geçen derenin bütün geçiş güzergahında kameralar bulunmakta ve 7/24 sürekli izlenmektedir. Bu kamera kayıtları geriye dönük kayıt yapmaktadır. 13 Nisan 2022 de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İsu Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftliğimizde denetleme yapılmış kamera kayıtlarımız geriye dönük incelenmiş ve sonuçta 10 Nisan 2022 de bilgimiz dışında çiftlik çalışanının bir el araba gübreyi derenin yakınında ki boş alana döktüğü görülmüştür. Bunun dışında hiçbir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Yetkililer bu durumdan dolayı bir tutanak tutmuş bir nüshasını da bize elden teslim etmiştir.

"TEBLİGAT GELMEDİ"

Ancak medyada Vadi Besiciliğe kesilen cezanın Çevre İl Müdürlüğü tarafından kesildiği yazılmış olmakla birlikte Vadi Besiciliğe böyle bir ceza ile ilgili herhangi bir tebligat gelmemiştir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bu ceza kesilmiş olsa bile bu cezanın hangi gerekçeler ile kesildiği ve gübrenin dereye Vadi Besicilik tarafından nasıl atıldığı ile ilgili açıklama yapmaları zaruridir. Bu olay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan ve çiftliğimizi de denetlemeye de gelen Harun Aras ve Kocaeli Halk Gazetesi’nin birbirleri ile iletişimleri sonucunda kesilen cezanın içeriğinin ne olduğunu ve bunun dışında da herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ve bunu da altında kendi imzası bulunan tutanağı hazırlamasına rağmen bu arkadaş tebliğ olmamış bir cezanın şirketimiz adı kullanılarak aynı gazeteye haber yapılmasına aracı olmuştur.

"KOMPLO TEORİLERİ"

Bu olayın özeti konunun Vadi Besicilikle uzaktan veya yakından ilgisi yoktur. Vadi Besicilik'te 1.000 adet hayvan bulunmaktadır. Gölcük Sahiline akan derelerin kenarındaki köylerde 10.000 üzerinde hayvan beslenmektedir. Bu olayın sadece Vadi Besicilikle ilişkilendirilmesi her Kurban Bayramı öncesi şirketimize yaşanan ve yıllardır süre gelen komplo teorileri haline gelmiştir. Avukatımız burada ismi geçen gazete ve gazeteye yanlış bilgi veren kamu görevlisi hakkında bugün itibari ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

"RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Aynı zamanda bizde Vadi Besicilik olarak, içinde akademisyenlerin, çevre, ziraat, inşaat mühendislerinin olduğu bağımsız bir kuruluşa çiftliğimizi bütün alt yapısı ile beraber incelettireceğiz. Çiftliğimizde bulunan hayvan varlığı ile çıkan gübrenin hesaplattırılıp ne kadarı İzaydaş’a ne kadarı solucan çiftliklerine mama olarak gönderildiğini ne kadarının da tarım arazilerine organik gübre olarak satıldığını ve depolarımızda kaç ton gübre olduğunun tespit ettireceğiz ayrıca yaptıracağım bölgedeki hayvancılık varlığını ve oradaki gübre atıklarının nasıl bertaraf edildiği ile ilgili detaylı raporu kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız"