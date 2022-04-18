Yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin yatak odasından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Binanın duman dolması sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar ise 2. kattaki dairede toplandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadan çıkmayan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk toplam 13 kişi, merdivenli araçlarla 2. katın balkonundan kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.