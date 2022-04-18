18 Nis 2022 - 12:57- Asayiş G: 18 Nis 2022 - 13:00

Yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gebze'de 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı mask
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Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin yatak odasından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Binanın duman dolması sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar ise 2. kattaki dairede toplandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadan çıkmayan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk toplam 13 kişi, merdivenli araçlarla 2. katın balkonundan kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

18 Nis 2022 - 12:57 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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