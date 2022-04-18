Karamürsel’de mahalle muhtarı, kapı kapı imam arıyor!

Camimiz var, hocamız var, her şey var ama kağıt üzerinde var. Görüntüde var. Yaklaşık bir hafta önce cami hocamızın babasının rahatsızlanması nedeniyle memleketi Erzurum’a gitti. Şu anda 1 aylık izinli olan, bu iznin daha da uzayabileceğini belirten Muhtar Güzel, ‘İmam talebinde bulunduğu ilçe müftülük kendisine şu anda imam yok dediğini belirten muhtar Güzel, “İlçe müftülüğümüze bu konuyu ilettiğimde bana şu anda yeterli imam yok bu nedenle imam veremem cevabı verildi. Bende Kocaeli Valiliğine gittim. Orada derdimi anlattım, Bu konuda valiliğin herhangi bir yetkisinin olmadığı müftülüğün ilgilendiği söyledi. Oradan il müftülüğüne gittim onlarda Karamürsel ilçe müftülüğünü aradı ama oradan da olumlu bir cevap gelmedi. Peki biz derdimizi kime anlatacağız? İzne ayrılan cami imamımız Mehmet Yaşar, ne zaman iş başı yapacağı belirsizliğini koruyor, babasının tedavisiyle uğraşıyor, şimdilik bir ay izinli deniliyor, bu iznin uzayabileceği de söyleniyor. 105 haneli mahallemizde tek camimiz var.

"MAHALLEME TAVIR ALINDI"

Ramazan ayındayız cemaatimizin teravi namazlarını kılmaları için Karamürsel ilçe merkezinde ikamet eden emekli bir imamdan rica ettim vakit namazlarını vatandaşlar kendi imkanlarıyla kılıyor ama teravi namazını kıldırmak için her gün 16 kilometre imamı alıyorum teravi namazını kıldırdıktan sonra 16 kilometre kendi arabamla bırakıyorum. Cuma namazını ve cenazelerimiz içinde aynı işlemi yapıyorum. Sanırım bayram namazı içinde aynı işlemi yapacağım. Karamürsel ilçe müftülüğünde bu konular için mutlaka imam bulunur ama ne yazık ki ben valiliğe ve il müftülüğüne derdime çare bulmaya gittiğim için bana ve mahalleme tavır alındığına inanıyorum. Lütfen bu konuda bize yardımcı olunsun’ dedi.