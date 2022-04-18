Osieck: Kocaelispor’u unutmam mümkün değil

Kocaelispor’un 16 Nisan 1997’de kazanılan Türkiye Kupası zaferinin mimarı, Teknik Direktör Holger Osieck muhteşem geceye eşi Elizabeth Osieck ile katıldı. Alman teknik adam hayatının en güzel günlerinden birisini yaşadığını ifade etti ve Kocaelispor’u ömrü boyunca hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.

ÇOK ŞANSLIYIM

Holger Osciek konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Kariyerimde çok güzel anlar yaşadım. Dünyanın her yerini gezdim fakat bu videoyu gördüğüm zaman, tüylerim diken diken oldu. Harika bir takım ve bir birinden iyi futbolcularla birlikte çalıştım. Bunun için çok şanslıyım. Bu başarıyı kesinlikle hak etmiştik.

İNANILMAZ BİR DUYGU

Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve memnunum. Özellikle Başkanımız Fatma Hanım’a böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Burada olmak inanılmaz bir duygu, burada olmak harika. Birçok yerde çalıştım ama Kocaeli’nin yeri ayrı. Kocaelispor’un yeri kalbimin çok derininde saklı. Hiçbir zaman Kocaelispor’u unutmayacağım.