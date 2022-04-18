18 Nis 2022 - 13:26- Spor G: 18 Nis 2022 - 13:28

Osman Çakır: Emeği geçenlere teşekkür ederim
Osman Çakır: Emeği geçenlere teşekkür ederim mask

Kocaelispor’da 16 yıl aralıksız forma giyen ve yeşil siyahlı forma ile 450’ye yakın maça çıkan Kaptan Osman Çakır, muhteşem gecede emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR

Kaptan Osman Çakır konuşmasından şu ifadelere yer verdi: Bu anlamlı gece için başta Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendileri 3-4 senedir çok güzel organizasyonlara imza atıyor, Kocaelispor ruhunu yaşatmaya çalışıyor.  Bu nedenle en büyük teşekkür Fatma hanıma.

BİR KEZ DAHA HATIRLADIK

25 yıl önce Kocaelispor’un marka olmasını sağlayan efsane başkanımız Sefa Sirmen’e, Sefa Sirmen ile birlikte hareket eden yönetim kurulu üyelerine, büyük taraftarımıza bizle 24 saat geçiren tesislerdeki personelimize teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan tüm futbolcu, antrenör, başkan ve taraftarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu birlik ve beraberliğin Kocaelispor için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırladık. İnşallah bu samimi birliktelik Kocaelispor’dan hiçbir zaman ayrılmaz.

18 Nis 2022 - 13:26 - Spor

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