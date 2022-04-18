Osman Çakır: Emeği geçenlere teşekkür ederim

Kocaelispor’da 16 yıl aralıksız forma giyen ve yeşil siyahlı forma ile 450’ye yakın maça çıkan Kaptan Osman Çakır, muhteşem gecede emeği geçenlere teşekkür etti.
ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR
Kaptan Osman Çakır konuşmasından şu ifadelere yer verdi: Bu anlamlı gece için başta Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendileri 3-4 senedir çok güzel organizasyonlara imza atıyor, Kocaelispor ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Bu nedenle en büyük teşekkür Fatma hanıma.
BİR KEZ DAHA HATIRLADIK
25 yıl önce Kocaelispor’un marka olmasını sağlayan efsane başkanımız Sefa Sirmen’e, Sefa Sirmen ile birlikte hareket eden yönetim kurulu üyelerine, büyük taraftarımıza bizle 24 saat geçiren tesislerdeki personelimize teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan tüm futbolcu, antrenör, başkan ve taraftarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu birlik ve beraberliğin Kocaelispor için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırladık. İnşallah bu samimi birliktelik Kocaelispor’dan hiçbir zaman ayrılmaz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.