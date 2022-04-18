Evren Turhan: Kimse Kocaelispor’un üzerinde olamaz

25 önceki Türkiye Kupası zaferinin futbolcularından Evren Turhan, İzmit Belediyesi’nin düzenlediği özel gecede mevcut futbolculara göndermede bulundu. Turhan, futbolcuların Kocaelispor ruhunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

YILLARDIR BEKLİYORDUM

Mevcut takımın Kocaelispor ruhuna hitap etmesi gerektiğinin altını çizen Turhan şu şekilde konuştu: Böyle bir gecede olmak beni çok gururlandırdı. En mutlu olduğum gecelerden birisini yaşıyorum. Yıllardır böyle bir şey bekliyordum. Bu nedenle Fatma başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kocaelispor ruhu burada. Fırsat buldukça böylece organizasyonlar çok önemli. İnşallah Kocaelispor’umuzda bu sezon ligde kalır ve daha iyi yerlere gelir.

GÖREMEDİM

Kocaelispor markasını iyi anlatmak lazım. Buradaki futbolcuların Kocaelispor’u iyi bilmesi lazım. Keçiören maçını izledim. Saha içinde birileri var ama o ruhu sahada göremedim. Bir kopukluk var. Bunu taraftarı ile birlikte verecekleri mücadele sonunda onaracaklar. Çünkü imkanlar çok fazla.

BU MARKAYI İYİ ANLATMAK LAZIM

Muhteşem bir stat ve taraftar. Futbolcular bunu bilmeli. Onlar Kocaelispor’un üstünde değil. İşte bu tür gecelerle bu markayı iyi anlatmak lazım. Kocaelispor’un burada yaşayan eski futbolcularını, teknik adamlarını kulübün dışında gördüm. Onları da bu yapının içine tekrar kazandırmamız, destek vermemiz lazım. Bir beklentisi yok ama her biri değer ve onların deneyimlerinden yararlanmak gerekiyor.