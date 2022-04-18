Bakan Kurum Kocaeli'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ilimize geldi. Devam eden bazı projeleri ziyaret edecek olan Kurum, akşam da iftar programına katılacak. Kurum ilk olarak Gebze Millet Bahçesi için yapımı planlanan alanı inceledi.
KURUM'UN PROGRAMI ŞÖYLE
15:00 Körfez Barbaros Mahallesi Riskli Alan İncelemesi.
15:30 Körfez Derince Tokinin Konut Yapılacağı Alanın İncelenmesi.
16:30 Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Bina Yıkımı.
17:30 Kocaeli Valiliği Ziyareti.
18:00 AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Ziyareti.
19:44 İftar Programı
(Kongre Merkezi C Salonu)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.