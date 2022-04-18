18 Nis 2022 - 14:11- Gündem G: 18 Nis 2022 - 14:22

Bakan Kurum Kocaeli'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ilimize geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Bakan Kurum Kocaeli'de mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ilimize geldi. Devam eden bazı projeleri ziyaret edecek olan Kurum, akşam da iftar programına katılacak. Kurum ilk olarak Gebze Millet Bahçesi için yapımı planlanan alanı inceledi.

KURUM'UN PROGRAMI ŞÖYLE

15:00 Körfez Barbaros Mahallesi Riskli Alan İncelemesi.

15:30 Körfez Derince Tokinin Konut Yapılacağı Alanın İncelenmesi.

16:30 Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Bina Yıkımı.

17:30 Kocaeli Valiliği Ziyareti.

18:00 AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Ziyareti.

19:44 İftar Programı
(Kongre Merkezi C Salonu)

18 Nis 2022 - 14:11 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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