Bülent Uygun: Kocaelispor Süper Lig şampiyonu da olacaktır

Kocaelispor’un eski futbolcularından, ülkenin bilinen teknik direktörlerinden Bülent Uygun, Kocaelisporlular için nam-ı diğer “Asker Bülent” İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye Kupası 25. Yıl özel gecesinde konuştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaelispor’un unutulmaz başkanı Sefa Sirmen’den övgü ile bahseden Uygun, “İnşallah Kocaelispor Süper Lig’de de şampiyon olacak” dedi.

GÜVENÇ HOCAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın futbol kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Bülent Uygun şu şekilde konuştu: Tüm Kocaelispor ailesine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kocaelispor’a Fenerbahçe’den transfer oldum ve ilk maçımda ayağımı kırdım. Nitekim de futbol hayatım bitme noktasına geldi. Sonraki süreçte pek bir şey yapamadım. Futbol kariyerimde büyük bir emeği olan sevgili Güvenç Kurtar hocamdan çok eğitim aldım, gol atmayı ondan öğrendim. Gol kralı olmamda Güvenç hocamın çok büyük emeği var.

SEFA SİRMEN VE LİDERLİĞİ

Fenerbahçe’de orta saha oyuncusu olmama rağmen sevgili Holger Osieck hocam beni santrfor oynattı ve “Sana inanıyorum” dedi. Attığım 22 golle de gol kralı oldum. Osieck hocama da ayrıca teşekkür ederim. Gelelim Kocaelispor’a… Sayın Sefa Sirmen başkan her bizim için her şeyden önemliydi. Rahmetli Mehmet Sadık Efe ve birçok yöneticilerimiz el ele vererek bu işi Sefa Sirmen başkanın liderliği ile başardı.

SAYGI İLE EĞİLİYORUM

Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel “Ben alın öpmek için alın aramam. Ancak Sefa Sirmen alnı öpülecek adamdır. Seni alnından öpüyorum” demişti. Sefa Başkan bize Kocaeli’nin ne kadar güzel bir il ve Anadolu’nun sesi olduğunu öğretti. Süper Lig’de de bu takım inşallah şampiyon olacaktır. Sayın İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in bizleri burada buluşturmasından ötürü kendisine minnet ve saygı duyuyorum. Hizmetlerini herkes konuşuyordu. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyorum.