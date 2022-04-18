Kocaeli’deki Batmanlılar bayram ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bugün oynanan 31. hafta müsabakaları sonucunda Batman Petrol Spor A.Ş., ligin bitimine 3 hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantileyerek, TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu Batman Petrol Spor A.Ş.'yi başarısından dolayı kutlar, kentimizdeki Batmanlı hemşerilerimizi de tebrik ederiz.