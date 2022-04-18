Yavuz çiftinden Derince ve Körfez’de 32 aileye ziyaret

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Derince ve Körfez’de 32 aileye hane ziyaretlerine devam ettiler. Proje kapsamında vali yardımcıları ile birlikte bugüne kadar ilimizde 2 bin 249 aileyi evlerinde ziyaret ederek kimsesizlerin kimi oldular

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” mottosu ile her gittiği yerde çalışmalarına devam eden Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte vatandaşın devlet ile olan bağını güçlendirmek amacıyla çıktıkları bu yolda halkın gönlünü kazanmaya, kimsesizlerin kimi olmaya devam ediyorlar. İlçe ziyaretleri kapsamında gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelmeye, minnet ve şükran dileklerini iletmeye özen gösteren Yavuz çifti; Derince’de ikamet eden Gazilerimiz Beşir Karaaslan, Ahmet Uyanık, Nazmi Adın ile Körfez’de ikamet eden Gazilerimiz Müsamettin Avcı, Kemal Korkmaz, Mustafa Aydın, Asim Güzel ve Nazmi Durmaz’ı ziyaret ettiler.

“EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ”

Bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Yavuz çifti, “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir” dediler. Yavuz çifti, mübarek Ramazan ayının huzur ve sağlık içerisinde geçirilmesi temennisinde de bulundular. Yavuz çiftinin ziyaretleri ile mutlu olan gaziler ise kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

TOPLAM 2 BİN 249 AİLE

Gazi ziyaretlerinin ardından Derince ve Körfez’de 10 engelli, 2 yaşlı, 1 hasta, 1 yetim ve 10 ihtiyaç sahibi aile olmak üzere toplam 24 aileye ziyaret gerçekleştiren Yavuz çifti, Ramazan aylarını kutlayıp sıkıntı ve taleplerini dinleyerek dertlerine derman oldular. “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Derince ve Körfez’de 32 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ve Vali Yardımcıları bugüne kadar ilimizde 2 bin 249 aileyi evlerinde ziyaret edip hal ve hatırlarını sorarak kimsesizlerin kimi olmaya devam ettiler.