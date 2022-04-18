Eski Bakan Kayalar: Yozgat ile gençlerimizin bağı kopmamalıdır

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından SEKA Sahil Bölgesi’nde yer alan Antikkapı Restoran’da iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftara Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar, AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, CHP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı ve Üst kurul Delege Üyesi Gülseren Solmaz Altunal, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediyesi STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Karakaya, Karamürsel Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adem Pekyürek, dernek başkanları, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“KOCAELİ’DE DOYUYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Bizler Yozgat’ta doğduk. Ancak, doyduğumuz ve yaşadığımız yer Kocaeli’dir. Biz Yozgatlılar olarak doğduğumuz yeri de unutmuyoruz, doyduğumuz yere de hizmet etmekten ve güzelleştirmekten vazgeçmiyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarda bulunduk. Bundan sonra da yeni projelere hep birlikte imza atacağız, hayata geçireceğiz” dedi.

“GENÇLER ÇOK ÖNEMLİDİR”

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar, "Çeşitli nedenlerden dolayı gurbete çıkan ve buralarda işçi-memur olarak birilerinin yanında çalışan Yozgatlılar, bugün işveren konumunda bulunmaktadırlar. Birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Dernekler, gençleri bir araya getirmeli. Yozgat ile gençlerimizin bağı kopmamalıdır. Yeni yetişen gençlere, mutlaka Yozgat kültürünü ve sevgisini vermeliyiz. Gençlerin birliği, memleket insanımızın birliğinin teminatıdır” dedi. Yozgat’ta siyaset yapmadığını belirten Kayalar, “Evet ben siyasetin içindeyim. Ancak ben Yozgat’ta hiç ama hiç siyaset yapmadım. Yozgat’ta benim tek bir partim vardı. Onun adı ise Yozgat’tı” dedi.