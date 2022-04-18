18 Nis 2022 - 16:34- Ekonomi G: 18 Nis 2022 - 16:36

Varank, Gebze’de Mondelez fabrikasında inceleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin geleceği parlak. Türkiye dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek" dedi.
Varank, Gebze’de Mondelez fabrikasında inceleme yaptı mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün Gebze’deki Mondelez International firmasının üretim tesislerini gezdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, ramazan bayramlarının ayrılmaz bir parçası olan bayram şekerlerinin üretildiği, 50 ülkeye ihracat yapan Mondelez International firmasının Gebze'de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi.

GELECEĞİN TEMİNATI

İncelemeler sırasında konuşan Varank, "Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz, gençlerin hem fikirlerini dinlemek hem de bakanlığımızı tanıtmak gerçekten hoşumuza gidiyor. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesi ile buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber, Türkiye'deki en güçlü markalardan bir tanesi Mondelez'in üretim tesislerindeyiz" dedi.

18 Nis 2022 - 16:34 - Ekonomi

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