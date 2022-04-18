18 Nis 2022 - 16:36- Ekonomi G: 18 Nis 2022 - 16:37

GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan AXESS CHIP-para kampanyası

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Akbank ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 30 Nisan 2022’ye kadar geçerli olmak üzere kullanıcılarına 75 TL’ye varan chip-para kazanma şansı sunuyor.
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan AXESS CHIP-para kampanyası mask

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına ayrıcalıklı kampanyalar sunmaya devam ediyor. GittiGidiyor’un Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 75 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı yakalıyor. Kampanya kapsamında Axess kart sahipleri, GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları 500 - 999,99 TL arasındaki alışverişte 50 TL; 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanabiliyor. 

KART SAHİPLERİ

30 Nisan 2022’ye kadar geçerli olan kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank kart, ticari kart sahipleri ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Kampanyaya katılmak için asıl kart sahiplerinin ilk harcamadan önce Akbank sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından 'GİTTİGİDİYOR' yazıp 4566’ya SMS göndermesi veya Axess Mobil üzerinden 'Hemen katıl' butonuna tıklaması gerekiyor.
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18 Nis 2022 - 16:36 - Ekonomi

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