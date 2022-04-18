18 Nis 2022 - 16:36- Ekonomi G: 18 Nis 2022 - 16:37

KİMPUR, halka arz oluyor
KİMPUR, halka arz oluyor mask

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR)’nin, halka arz için yaptığı başvuru 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerinin %27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.

TALEP TOPLAMA

KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış miktarı (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı. KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak, “Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık” dedi.

18 Nis 2022 - 16:36 - Ekonomi

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