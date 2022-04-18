KİMPUR, halka arz oluyor

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR)’nin, halka arz için yaptığı başvuru 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerinin %27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.

TALEP TOPLAMA

KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış miktarı (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı. KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak, “Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık” dedi.