KİMPUR, halka arz oluyor

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR)’nin, halka arz için yaptığı başvuru 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerinin %27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.
TALEP TOPLAMA
KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış miktarı (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı. KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak, “Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.