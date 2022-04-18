MediaMarkt’tan çeyiz kampanyası

Yılın neredeyse tamamında kampanyalar gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, Büyük Çeyiz Kampanyası’nı başlattı. Evlenecek çiftlere ve yeni ev kuracaklara özel beyaz eşya, klima ve ankastre kategorilerinde indirimler sunan MediaMarkt’ın avantajları 20 Nisan’a kadar sürecek.
YENİ EVLENECEKLER
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni evlenecek çiftleri veya ev kuranları sevindirecek bir kampanya başlattı. Buna göre 14 – 20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Büyük Çeyiz Kampanyası ile evlerin olmazsa olmazı beyaz eşya, klima ve ankastre kategorilerinde yüzde 25’e varan indirimler sunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.