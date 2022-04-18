18 Nis 2022 - 16:37- Ekonomi G: 18 Nis 2022 - 16:38

MediaMarkt’tan çeyiz kampanyası
MediaMarkt’tan çeyiz kampanyası mask

Yılın neredeyse tamamında kampanyalar gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, Büyük Çeyiz Kampanyası’nı başlattı. Evlenecek çiftlere ve yeni ev kuracaklara özel beyaz eşya, klima ve ankastre kategorilerinde indirimler sunan MediaMarkt’ın avantajları 20 Nisan’a kadar sürecek.

YENİ EVLENECEKLER

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni evlenecek çiftleri veya ev kuranları sevindirecek bir kampanya başlattı. Buna göre 14 – 20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Büyük Çeyiz Kampanyası ile evlerin olmazsa olmazı beyaz eşya, klima ve ankastre kategorilerinde yüzde 25’e varan indirimler sunuluyor.
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18 Nis 2022 - 16:37 - Ekonomi

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