Vodafone’den Paydaş Çalıştayı

Çalıştaya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarından oluşan 27 kişilik bir paydaş grubu katıldı. Vodafone'un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan "Amaç Odaklı Vodafone" yaklaşımının da aktarıldığı çalıştayda, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre değer alanlarında paydaşlardan görüşleri alındı.
ORTAK POLİTİKALAR
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel,“Şirketlerin uzun vadede var olabilmesini sağlayacak ana etmenlerden biri paydaşlarıyla olan ilişkileri. Sürdürülebilir başarı için, tüm paydaşları kapsayan, ortak değer yaratan politikalar izlenmesi gerekiyor. Vodafone olarak, paydaşlarımızın geri bildirimlerini almayı, beklentilerini dinlemeyi ve bu beklentileri karşılayacak aksiyonlar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.