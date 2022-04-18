18 Nis 2022 - 16:38- Ekonomi G: 18 Nis 2022 - 16:39

Vodafone’den Paydaş Çalıştayı

Vodafone Türkiye, “Çevresel, Sosyal, Yönetişim” (ÇSY) performansını paydaşlarına aktarmak ve faaliyetlerine yönelik görüşlerini almak üzere Paydaş Çalıştayı düzenledi.
Vodafone’den Paydaş Çalıştayı mask

Çalıştaya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarından oluşan 27 kişilik bir paydaş grubu katıldı. Vodafone'un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan "Amaç Odaklı Vodafone" yaklaşımının da aktarıldığı çalıştayda, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre değer alanlarında paydaşlardan görüşleri alındı.

ORTAK POLİTİKALAR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel,“Şirketlerin uzun vadede var olabilmesini sağlayacak ana etmenlerden biri paydaşlarıyla olan ilişkileri. Sürdürülebilir başarı için, tüm paydaşları kapsayan, ortak değer yaratan politikalar izlenmesi gerekiyor. Vodafone olarak, paydaşlarımızın geri bildirimlerini almayı, beklentilerini dinlemeyi ve bu beklentileri karşılayacak aksiyonlar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz” dedi.
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18 Nis 2022 - 16:38 - Ekonomi

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