“Zamlar karşısında geçinemez olduk, tükendik”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şubesi önceki gün Özserbesler Pastanesi önünde son aylarda her ürüne gelen fahiş zamları protesto etti. TÜKODER Gölcük Şubesi Başkanı Çetin Kocatürk ve programa katılanlar siyasilere seslendiler. Önceki gün tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan ve Kocaeli’de de Gölcük’te gerçekleştirilen eyleme CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, SP İl Başkan Vekili Nihat Yıldız, SP İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, Gölcük Hayvan Aktivistleri Derneği Başkanı Oktay Öner, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Gölcük Artvinliler Derneği Başkanı Akif Alponat, Gölcük Eskişehirliler Derneği önceki dönem Başkanı Bülent Denlikol, öğrenciler, emekliler, yaşlılar, genç tüketiciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIĞA, EMEKLİ ÖLÜME MAHKUM”

TÜKODER Gölcük Şube Başkanı Çetin Kocatürk’ün açıklamasını, katılımcılar düdük çalarak ve sloganlar atarak eşlik ettiler. Kocatürk, “Biz bu ülkenin geçinemeyen, tüketemeyen, insanca yaşamak isteyen tüketicileriyiz. Yapılan fahiş zamlar karşısında tüketiciler olarak geçinemez olduk, tükendik. Yılın ilk üç ayında asgari ücret ile açlık sınırı arasında fark son yıllarda görülmemiş bir şekilde artmıştır. Asgari ücretli açlığa, emekli ölüme mahkum edilmiştir” dedi.

“TÜKETİCİ TÜKETEMEDEN TÜKENİYOR”

“Tüketici kiraları, faturaları ödeyemez, sağlıklı gıdaya ulaşamaz, pazara çıkamaz olmuştur” diyen Kocatürk, “Marketlerden gramla alışveriş yapmaya başlamıştır. Ulaşıma gelen zamlar ise vatandaşı evde hapis olma durumuna getirmiştir. Tüketici tüketemeden tükeniyor. Özelleştirmeler, tüketime dayalı ekonomi politikaları, yanlış enerji politikaları, plansızlık, liyakatsizlik, olmayan tarım politikaları sonucu bu noktaya gelinmiştir. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlar tüm temel ihtiyaçlarımıza yansımaktadır. Raflarda gıda etiketleri günlük değişmeye başlamıştır” dedi.

“KRİZİN FATURASI HALKIN SIRTINDA”

Kocatürk, “Savaşın, dövizin ve dünyadaki krizlerin faturasını ödemek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Krizin faturasının halkın sırtına yıkılmasından vazgeçilsin. Halkın cebinden alınıp şirketlerin kasalarına aktarılmasından vazgeçilsin. Vatandaş açlık ve yoksullukla yaşam mücadelesi vererek yaşama tutunmaya çalışırken kimler cebini doldurmaya çalışıyor ise krizin faturasını onlar ödesin. Tüm tüketiciler adına ülke yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Zamlara, yoksulluğa, açlığa ve hak ihlallerine karşı çözüm önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin gerçekleştirilmesini diliyor ve bekliyoruz” dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Vatandaşın gündeminden açlık ve yoksulluk sorunu çıkarılmalıdır.

Zamlara bir son verilsin, yapılan zamlar geri alınmalıdır.

Elektrik temel ihtiyaçtır, kamu hizmeti olarak verilmesi sağlanmalıdır.

Açlıkla, yoksullukla yaşam mücadelesi verenler için ücret ve maaşlar güncellenmelidir.

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimizi bir kenara atıp ölüme terk edilmemelidir.

Tarım arazilerine göz dikilerek ranta kurban edilmemelidir.

Çiftçilere indirimli akaryakıt, gübre ve tohum desteği sağlanmalıdır.

Ulaşımda ücretler aşağıya çekilmelidir, ulaşım hizmetlerinde kullanılan akaryakıtlarda ÖTV ve KDV’yi kaldırılmalıdır.

Köprüleri, otoyolları, havaalanlarını işleten şirketlere hibe para yardımı yapmak yerine halkı halka para yardımı edilmelidir.

Tek asgari ücretli çalışan ailelere kira yardımı yapılmalıdır.