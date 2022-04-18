Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, vefatının 2’nci yıldönümünde 81 il ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programlarında saygıyla anıldı. Kocaeli'deki il binasının 250 kişilik konferans salonunda gerçekleşen programa BTP Kocaeli İl Başkanlığı ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımın olduğu program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunarak başlandı. Anma etkinliklerinde söz alan konuşmacılar çeşitli yönleriyle Prof. Dr. Haydar Baş’ı anlattılar. Duygu dolu anların yaşandığı programda Haydar Baş’ın konuşmalarından oluşan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

“ANADOLU’NUN MANEVİ CUMHURBAŞKANI”

BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Hakk'a (c.c.) yürüdüğü 10 Kasım günü bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak anılır. Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ‘Anadolu'nun manevi genelkurmay başkanı’ diye anlatırdı. Bugün de Anadolu'nun manevi cumhurbaşkanı olan Haydar Hocamız da 14 Nisan günü Türkiye'nin her yerinde anılıyor ve anlatılıyor. Bu bizim için bir şereftir, bu bizim varlığımızı anlamlandıran bir vesiledir” dedi.

“KAPI KAPI DOLAŞARAK ANLATACAĞIZ”

“Birlik olamazsak elimizde vatan kalmaz” diyen İl Başkanı Can, “Haydar Baş’ın yolundan giden yanlış yapmaz. Bu dava kıyamete kadar ayakta kalacak. Haydar Hocamızın yetiştirdiği BTP kadroları bu vatanın sigortasıdır, bu vatanın garantörleridir, bu milletin yılmaz savunucularıdır. Atatürk'ü son nefesine kadar anlatacak insanlardır. Haydar Baş dediğini ispat eden adamdı. Bu davayı, biz Kocaeli'de her yerde kapı kapı dolaşarak anlatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu davayı, bu fikri iktidara taşıyacağız” ifadelerinde bulundu.