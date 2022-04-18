18 Nis 2022 - 16:40- Siyaset G: 18 Nis 2022 - 16:42

Aras: Bu ilgi YRP’nin iktidarını müjdeliyor

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, beraberindeki heyetle birlikte AKP’nin yüksek oy aldığı Başiskele’de halkla buluştu. Aras, “Bu ilgi, bu umut Yeniden Refah iktidarını müjdeliyor” diyerek Başiskele’den memnun ayrıldı
Aras: Bu ilgi YRP’nin iktidarını müjdeliyor mask

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kurulduğu günden bu yana çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Ramazan ayının gelmesi ile YRP sahaya inerek halkın içine karıştı. Partinin İl Başkanlığı’nın başlattığı çalışma ile her gün bir ilçede iftar yapıldıktan sonra, İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki ekip sahura kadar ilçelerde girilmedik yer bırakmıyor. Partinin ilçelerde yaptığı çalışmaların önceki akşamki merkezi Başiskele ilçesi oldu.

YRP’YE YOĞUN İLGİ

İl Başkanı Mehmet Aras, İlçe Başkanı Tevfik Civelek ve ilçe yönetimi ilçede onlarca işletmeyi ziyaret ettiler. AKP’nin yüksek oy aldığı, ‘partinin kalesi’ olarak bilinen ilçede halk YRP’ye yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Mehmet Aras gidilen her yerde insanların kendilerini gözleri parlayarak dinlediğini ifade etti. “Bu ilgi, bu umut Yeniden Refah iktidarını müjdeliyor” diyen Aras, Başiskele’den memnun ayrıldı.

18 Nis 2022 - 16:40 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.389.364 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yıldırım41 - Ha de ya !!

Uyanıkken rüya görenlerdenmisiniz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 17:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’li Aydın: T.C. ibaresiyle ne zorunuz var? mask
CHP’li Aydın: T.C. ibaresiyle ne zorunuz var?
“Haydar Hocamızın yetiştirdiği BTP kadroları bu vatanın sigortasıdır” mask
“Haydar Hocamızın yetiştirdiği BTP kadroları bu vatanın sigortasıdır”
Şengün: Hareketimizin motoru gençlerdir mask
Şengün: Hareketimizin motoru gençlerdir
MHP Karamürsel ilçe teşkilatı iftarda buluştu mask
MHP Karamürsel ilçe teşkilatı iftarda buluştu
Soyluçiçek: Köy Enstitüleri aydınlanmanın öncüsüdür mask
Soyluçiçek: Köy Enstitüleri aydınlanmanın öncüsüdür
Çoluğumuz, çocuğumuz, namusumuz tehdit altında” mask
Çoluğumuz, çocuğumuz, namusumuz tehdit altında”
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL