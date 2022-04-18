Aras: Bu ilgi YRP’nin iktidarını müjdeliyor

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kurulduğu günden bu yana çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Ramazan ayının gelmesi ile YRP sahaya inerek halkın içine karıştı. Partinin İl Başkanlığı’nın başlattığı çalışma ile her gün bir ilçede iftar yapıldıktan sonra, İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki ekip sahura kadar ilçelerde girilmedik yer bırakmıyor. Partinin ilçelerde yaptığı çalışmaların önceki akşamki merkezi Başiskele ilçesi oldu.
YRP’YE YOĞUN İLGİ
İl Başkanı Mehmet Aras, İlçe Başkanı Tevfik Civelek ve ilçe yönetimi ilçede onlarca işletmeyi ziyaret ettiler. AKP’nin yüksek oy aldığı, ‘partinin kalesi’ olarak bilinen ilçede halk YRP’ye yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Mehmet Aras gidilen her yerde insanların kendilerini gözleri parlayarak dinlediğini ifade etti. “Bu ilgi, bu umut Yeniden Refah iktidarını müjdeliyor” diyen Aras, Başiskele’den memnun ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yıldırım41 - Ha de ya !!
Uyanıkken rüya görenlerdenmisiniz...
Hasibe - He he
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.