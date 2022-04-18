18 Nis 2022 - 16:41- Siyaset G: 18 Nis 2022 - 16:42

CHP’li Aydın: T.C. ibaresiyle ne zorunuz var?

CHP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Metehan Aydın, yaptığı açıklamada ilçedeki Erbaş Camii’nden T.C. ibaresinin kaldırılmasına tepki göstererek, “T.C. ibaresiyle ne zorunuz var?” dedi
CHP’li Aydın: T.C. ibaresiyle ne zorunuz var? mask
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CHP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Metehan Aydın, “AKP’nin büyük bir özveriyle başlattığı çözüm süreciyle birlikte ‘megri megri’ diyerek yaptığı mitinglerden sonra okullarımızdan Andımız’ı kaldırmış, devlet dairelerinden T.C. ibaresi olan tabelaları sökmüşlerdi. Sonra birdenbire ne olduysa güya ‘milliyetçi’ oldular. Şimdi de milliyetçi olmakla övünen AKP, ilçemizde bulunan Erbaş Camii’nin tabelasından T.C. ibaresini kaldırdı. Soruyoruz; Caminin adının yazılı olduğu tabeladaki T.C. ibaresi sizi neden rahatsız etti? Bu mu sizin Milliyetçiliğiniz? Milliyetçilik dediğiniz Andımız’ı kaldırmak, T.C. ibaresi olan tabelaları sökmek mi? MHP bu olaya neden tepki göstermiyor? Neden susuyor?’ dedi.

“TAKDİR GÖLCÜK HALKININ”

Aydın, “Gölcük Belediyesi’nin iştirak şirketi olan GÖLAŞ, 14 kişilik personel alımları için apar topar cumartesi günü ilan açıp pazar günü mülakatlarını yapması, birtakım soruları da beraberinde getirdi. İlan neden hafta sonu ve yalnızca 1 günlük açıldı? İşe alınacaklar önceden belli miydi? Başvuru şartları arasında ‘AKP üyeliği’ var mıydı? 6 Şubat’taki basın açıklamamızda da ‘Gölcük Belediyesi’nde Torpil’ başlıklı iddialara cevap istemiştik. Fakat halen cevap gelmedi. Haftasonu yaşanan bu olay da iddiaların üstüne cabası oldu. Bu iş artık çığırından çıktı. Sayın Sezer’in kamuoyunu bilgilendirmesi artık zorunluluk haline gelmiştir. Cevap vermezseniz takdir Gölcük halkının’ şeklinde konuştu.

18 Nis 2022 - 16:41 - Siyaset

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