CHP’li Aydın: T.C. ibaresiyle ne zorunuz var?

CHP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Metehan Aydın, “AKP’nin büyük bir özveriyle başlattığı çözüm süreciyle birlikte ‘megri megri’ diyerek yaptığı mitinglerden sonra okullarımızdan Andımız’ı kaldırmış, devlet dairelerinden T.C. ibaresi olan tabelaları sökmüşlerdi. Sonra birdenbire ne olduysa güya ‘milliyetçi’ oldular. Şimdi de milliyetçi olmakla övünen AKP, ilçemizde bulunan Erbaş Camii’nin tabelasından T.C. ibaresini kaldırdı. Soruyoruz; Caminin adının yazılı olduğu tabeladaki T.C. ibaresi sizi neden rahatsız etti? Bu mu sizin Milliyetçiliğiniz? Milliyetçilik dediğiniz Andımız’ı kaldırmak, T.C. ibaresi olan tabelaları sökmek mi? MHP bu olaya neden tepki göstermiyor? Neden susuyor?’ dedi.
“TAKDİR GÖLCÜK HALKININ”
Aydın, “Gölcük Belediyesi’nin iştirak şirketi olan GÖLAŞ, 14 kişilik personel alımları için apar topar cumartesi günü ilan açıp pazar günü mülakatlarını yapması, birtakım soruları da beraberinde getirdi. İlan neden hafta sonu ve yalnızca 1 günlük açıldı? İşe alınacaklar önceden belli miydi? Başvuru şartları arasında ‘AKP üyeliği’ var mıydı? 6 Şubat’taki basın açıklamamızda da ‘Gölcük Belediyesi’nde Torpil’ başlıklı iddialara cevap istemiştik. Fakat halen cevap gelmedi. Haftasonu yaşanan bu olay da iddiaların üstüne cabası oldu. Bu iş artık çığırından çıktı. Sayın Sezer’in kamuoyunu bilgilendirmesi artık zorunluluk haline gelmiştir. Cevap vermezseniz takdir Gölcük halkının’ şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.