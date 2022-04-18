Bilgin, yaptığı açıklamada, “Bu yıl Yahudilerin en önemli bayramlarından biri olan ‘Pesah Bayramı’ Ramazan ayına denk gelmektedir. 15 Nisan’da başlayan bayram, 23 Nisan’da son bulunacaktır. Yahudiler daha önceki yıllarda Mescid-i Aksa’da kurban kesme girişiminde bulunmuş ancak başaramamışlardı. Bu yıl fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa’da kurban kesme girişiminde bulunacaklarına dair işgal hükümeti polisinden izin alarak duyurusunda da bulundular. Hatta bunu başarabilen Yahudi’ye ödül bile vereceklerini ilan ettiler. Bilhassa geçtiğimiz Cuma, Cumartesi, Pazar günü tekrardan kurban kesme girişiminde bulundular. Gazze kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır” dedi.
18 Nis 2022 - 16:41- Gündem Güncelleme: 18 Nis 2022 - 16:43
“Gazze, kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.