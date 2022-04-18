18 Nis 2022 - 16:41- Gündem G: 18 Nis 2022 - 16:43

“Gazze, kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır”
“Gazze, kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır” mask

Bilgin, yaptığı açıklamada, “Bu yıl Yahudilerin en önemli bayramlarından biri olan ‘Pesah Bayramı’ Ramazan ayına denk gelmektedir. 15 Nisan’da başlayan bayram, 23 Nisan’da son bulunacaktır. Yahudiler daha önceki yıllarda Mescid-i Aksa’da kurban kesme girişiminde bulunmuş ancak başaramamışlardı. Bu yıl fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa’da kurban kesme girişiminde bulunacaklarına dair işgal hükümeti polisinden izin alarak duyurusunda da bulundular. Hatta bunu başarabilen Yahudi’ye ödül bile vereceklerini ilan ettiler. Bilhassa geçtiğimiz Cuma, Cumartesi, Pazar günü tekrardan kurban kesme girişiminde bulundular. Gazze kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır” dedi.

18 Nis 2022 - 16:41 - Gündem

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