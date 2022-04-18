İzmit Belediyesi Aşevi hizmet vermeye başladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına karşılık veren projeleri hayata geçirmek adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, yeni bir projeyi daha İzmitlilerin hizmetine sunuyor. Ayazma Kültür Merkezi’nde Pastacılık Okulu olarak kullanılan bölüm, ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanabileceği Aşevi’ne dönüştürüldü.

GÜN BOYU SICAK YEMEK

Ayazma Kültür Merkezi’nde sebze yıkama, yemek hazırlık, pişirme, soğuk hava deposu, bulaşıkhane, mal giriş/çıkış alanları ve personel soyunma odalarının yer aldığı Aşevi, deneyimli personellerden oluşan ekibiyle birlikte vatandaşlara hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde haftanın 5 günü hizmet verecek olan Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin gün boyu sıcak yemek durağı olacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Sosyal izolasyona ve yalnızlığa maruz kalan, yemek yapmak için uygun bedensel ve zihinsel işlevlere sahip olmayan, yoksulluk sebebiyle yemeğini pişirme konusunda güçlük yaşayan vatandaşlar, yaş ve sağlık problemleri sebebiyle yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar Aşevi’nden faydalanabilecek. Aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yüz yüze, İzmitasevi.izmit.bel.tr web sitesi üzerinden ya da 0262 318 00 00 ve262 318 03 03 numaraları arayarak başvuruda bulunabilecekler.