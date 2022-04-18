18 Nis 2022 - 16:45- Gündem G: 18 Nis 2022 - 16:46

Çamlıcalılarda hasret sona erdi

Kocaeli Konya Çamlıcalılar Derneği üyeleri iki yıllık bir aradan sonra iftarda buluşmanın tatlı heyecanını yaşadı.
Çamlıcalılarda hasret sona erdi mask

Kocaeli Konya Çamlıcalılar Derneği Başkanı Ali Yazar’ın kusursuz ev sahipliği yaptığı iftar, derneğin Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii) karşısındaki merkezinde verildi. İftara; Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Belediyesi Meclisi Üyesi Vedat Yoldaş, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Saadet Partisi Tüysüzler Mahalle Temsilcisi Bilal Navruz ile üyeler katıldı. Hocaların Kuranı Kerim ve dualar okumasıyla birlikte iki yıllık bir aradan sonra iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan davetliler, keyifli ortamda sohbet ettiler. Dernek başkanı Ali Yazar yaptığı konuşmada pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır iftar buluşmasını gerçekleştiremediklerini belirterek, “Umarım bayramda hava şartları müsait olurda geleneksel bayramlaşmamızı kent ormanında gerçekleştirebiliriz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu vesile ile tüm halkımızın yaklaşan Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

18 Nis 2022 - 16:45 - Gündem

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