Kocaeli Konya Çamlıcalılar Derneği Başkanı Ali Yazar’ın kusursuz ev sahipliği yaptığı iftar, derneğin Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii) karşısındaki merkezinde verildi. İftara; Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Belediyesi Meclisi Üyesi Vedat Yoldaş, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Saadet Partisi Tüysüzler Mahalle Temsilcisi Bilal Navruz ile üyeler katıldı. Hocaların Kuranı Kerim ve dualar okumasıyla birlikte iki yıllık bir aradan sonra iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan davetliler, keyifli ortamda sohbet ettiler. Dernek başkanı Ali Yazar yaptığı konuşmada pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır iftar buluşmasını gerçekleştiremediklerini belirterek, “Umarım bayramda hava şartları müsait olurda geleneksel bayramlaşmamızı kent ormanında gerçekleştirebiliriz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu vesile ile tüm halkımızın yaklaşan Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.
18 Nis 2022 - 16:45- Gündem Güncelleme: 18 Nis 2022 - 16:46
Çamlıcalılarda hasret sona erdi
Kocaeli Konya Çamlıcalılar Derneği üyeleri iki yıllık bir aradan sonra iftarda buluşmanın tatlı heyecanını yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.