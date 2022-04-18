Bakan Kurum: Cedit’te kira yardımı 1300 liraya yükseldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve proje incelemesi için bugün ilimize geldi. Murat Kurum, ilk olarak Gebze Millet Bahçesi yapımı planlanan alan incelemesinde bulundu. Kurum’a burada Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve siyasiler eşlik etti.

SUNUM YAPILDI

Gebze eski askeri kışlasının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük alana yapılacak olan Gebze Millet Bahçesi’nin yaklaşık maliyeti 93 milyon 748 bin lira olan ihaleyi, 69 milyon 823 bin liralık teklifi ile Ankara Çankaya merkezli Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Bakan Kurum, Millet Bahçesi alanında yaptığı incelemenin ardından şantiyede bulunan ofiste şirket yetkilileri tarafından sunumu dinledi. Ayrıca Bakan Kurum, kütüğe plaka çakmasının ardından fidan dikti.

“CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BURADA TESLİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gebze Millet Bahçesi içerisinde 393 bin metrekare bir alan burası. Gebze'deki vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerinde sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde burayı projemizle Gebze'ye bir millet bahçesi olarak kazandırma sözü vermiştik ve bu çerçevede de millet bahçemizin ihalesini gerçekleştirdik ve İnşallah yıl sonuna kadar da firmadan aldığımız söz Ekim ayında Cumhuriyet bayramında burada bir teslim gerçekleştirmek ve vatandaşın hizmetine açmak istiyoruz. Biz tüm Türkiye genelinde biliyorsunuz 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarını yürütüyoruz.

“KOCAELİ’YE HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaelimizde toplamda 12 ilçeye 12 millet bahçesi yapıyoruz. Yeşil alan miktarını artırıyor ve şehirde vatandaşlarımızın nefesi alacağı alanları yapıyoruz. Tabii bunlar aynı zamanda da Kocaeli bir deprem bölgesi hala 99 yaşadığımız depremin acıları hala hafızamızda. Bu alanlar aynı zamanda bir toplanma alanı vazifesi görecektir. Millet bahçesine de buna göre hazırlanıyor. Geçmiş toplanma alanında vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını, sağlık tedavi ihtiyaçlarını burada verebileceğimiz bir alan anlamında da çok çok kıymetli. Bir taraftan da depreme dönüşüm, deprem dönüşüm çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyeleri koordinasyon halinde çalışıyoruz. Amacınız büyük ve güçlü Kocaeli için mücadele etmektir. Bunu da hep birlikte yapıyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle ve Aziz milletimizin destekleriyle yapıyoruz ve Kocaeli'yi her zaman Türkiye'nin yükselen değeri, üreten değeri. Kocaeli'ye her zaman destek olmaya da devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

BARBAROS MAHALLESİ’NE GİTTİ

Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi yapımı planlanan alanda incelemelerde bulunmasının ardından Körfez’de TÜPRAŞ’ın güvenlik bandı içinde kalan, 2013 yılında riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi’nde riskli alan incelemesi yaptı. Bilindiği gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş riskli alan ilan edilen 5,8 hektarlık alanda 132 parsel, 80 bina, 204’ü bağımsız bölüm, 111’i ticarethane olmak üzere toplam 315 bağımsız bölüm bulanan mahallede 237 hak sahibinin olduğu tespit edilmişti. TOKİ Derince ve Körfez arasında bulunan kentsel gelişim ve dönüşüm alanında 534 konut ve işyeri yapılması kararlaştırılmış, önceliğin ise Barbaros Mahallesi’ndeki hak sahiplerine verilmesi kararlaştırılmıştı. Barbaros Mahallesi’nin tamamlanmasının ardından Kabakoz bölgesinde dönüşümün başlayacağı da da duyurulmuştu.

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Kurum, burada ilk olarak Barbaros Mahallesi riskli alan incelemesinde bulundu. Kurum’a burada Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Barbaros Mahallesi Muhtarı Lale Mutlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“VERMEDİLER”

Mahalleliyi dinleyen Bakan Kurum’a mahalleli, “Biz depremden sonra çok zamandır bekliyoruz. Evlerimizi tamirat yapamadık; her belediye geldiğine söylentiler oldu. Biz artık hakkımız neyse istiyoruz. Biz yıllardır bekliyoruz. 20 küsur senedir biz burada mağduruz. Okulumuz, marketimiz yok” şeklinde konuşurken Bakan Kurum’un “Biz burada zamanında yapmıştık” söylemi üzerine mahalleli “Vermediler” dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise söz alarak, “Buradaki ailelerin durumu dar gelirli aile. Bir park çıktı, park da büyüktü. Ondan dolayı o adım atılamadı. O yüzden gerçekleşmedi. 99 depreminde TÜPRAŞ’ta 3-4 tane tank yandı” dedi.

“EVİMİZE KARİILIK DAİRE VERİN”

Bakan Kurum’un düşüncelerini sorduğu mahalleli, “Metrekaremize karşılık metrekare bir ev yapılırsa yani evimize karşılık ev verilirse..” diye sözüne devam ederken Kurum, “Devletimiz bize destek olsun, kalanını uzun vadede ödeyelim mi istiyorsunuz” sorusu üzerine mahalleli, “Biz evimize karşılık daire verin; biz hiçbir şeyi ödeyemeyiz. Dairemize göre daire” dedi. Murat Kurum, “Değer tespitlerini yapacağız. Sizin değerinizle yeni yapılacak değer birbirine yakınsa hatta yüzde 20-30 eksikse biz devlet olarak onu zaten karşılayacağız. Fark varsa da yine sübvansiyon sağlarız. Fark varsa da ‘şu kadar fark çıktı ya da çıkmadı, biz konutlarınızı şuraya yapıyoruz, metrekareleri şu’ diye konuşuruz” dedi.

“HER DEDİĞİNİZ OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK”

Şener Söğüt, “Toplam burada 800 nüfus var 315 tane bağkmsız birim var bunun 204 tanesi konut, 113 tanesi ticari. Toplam 80 yapı var. Alan da 50 dönüm civarında” ifadelerinde bulunurken Bakan Kurum, “Biz bunu bugün konuşalım, neticelendirelim. Bayramdan sonra da hak sahipleriyle de ilgili arkadaşlarımız görüşmelerini tamamlasınlar. Bu yıl da inşallah yıl sonuna buranın yeni yapacağımız yerin temellerini atalım. Size de kira yardımı, taşınma yardımı yapalım” demesi üzerine mahalleli itiraz etti. Şener Söğüt, “Biz oturalım, evimiz olunca taşınalım” istiyorlar demesi üzerine Bakan Kurum gülerek “Her dediğiniz olacak diye bir şey yok, sen de azıcık bizi dinle” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Burada kira yardımına gerek yok sayın bakanım” ifadelerinde bulundu.

KAPALI KAHVEHANEDE BASINA KAPALI TOPLANTI

Bakan Kurum, “Biz sizi mağdur etmeyecek şekliyle yürüteceğiz. Biz size destek olacağız; siz de bize destek olacaksınız. Bütün taleplerinize bakacağız. Bu işi etkin, hızlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bizim söz verip de yapmadığımız bir iş yok. Deprem bölgeleri, afet alanlarına gidip 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz diyoruz ve ediyoruz. Burada da hızlı ve seri bir şekilde bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Burada kahve yok mu sorusu üzerine mahalleli açarız şeklinde cevap verirken mahalleli ve Bakan Kurum bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu. Sorun ve taleplerin dinlendiği toplantı basına kapatıldı. Kurum buradan TOKİ Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda incelemede bulundu.

CEDİT’TE SON BİNAYI YIKTILAR

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında son olarak İzmit Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi olarak 2015 yılında başlatılan Cedit Mahallesi’nde proje bakanlığa devredilmiş, 14 Eylül 2021 tarihinde 448 milyon 499 bin lira muhammen bedel ile yapılan ihalede Ali Acar İnşaat 368 milyon 28 bin lira ile en düşük teklifi vererek ihaleyi almıştı. Firma, ekonomik nedenlerden dolayı tasfiye sürecine giderken TOKİ, tekrar ihale tarihini belirledi. Yeni ihale tarihi 16 Haziran saat 14.00’te TOKİ’de yapılacağı belirtilirken tasfiye edilen firma yıkımın büyük bölümünü tamamlandı. Bakan Kurum, 1105 konut ve 6 iş yerinin yapılacağı projede son kalan binanın yıkılımı için Cedit’e geldi. Kurum’a burada Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

KİRA YARDIMI YÜKSELDİ

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Körfez’de bulunan Barbaros Mahallesinde yaptığımız incelemeden sonra Derince ve Körfez arasında yer alan kentsel dönüşüm ve gelişim alanında bölgede ilk etapta 549 konut yapılacak. Kentimize yakışan dönüşüm konutları yapıldı. 499 bina yıkıldı ve son binayı biz kıyacağız. Buraya 1105 konut yapacağız. İzmit’e değer katan konutların temellerini bu yıl atacağız. 2023 yılında tamamlayarak teslim edeceğiz. Kura yardımlarını 3+1 konutlar için 1300 liraya çıkartıyoruz. Bittiği zaman Büyükşehir Belediyemizle evlerimizi teslim edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızla istişare ettik. Tüm ilçelerimizde riskli alanları etap etap yapacağız.

KİRLETEN İŞLETMELERİ GEREKİRSE KAPATACAĞIZ

Bugün Cedit halkı için yeni bir başlangıç. Yeni Cedit için ilk temeli atmış olduk. Deprem ve kentsel dönüşüm ile mücadelede her ilçemizde projelerimizi yaparak Kocaeli’ye depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Cedit konutlarımız halka hayırlı olsun” dedi. Müsilaj ile ilgili açıklama yapan Kurum, “Müsilaj ile ilgili kurulan bilim kurulu bu süreçte müsilaj ile karşılaşmayacağımızı söylüyor. Ancak bu müsilaj çıkmayacak anlamına gelmiyor. Aldığımız 22 maddelik eylem planı için çalışmaları hızlandırıyoruz. Belediyelerin arıtma tesislerini yapmasının önünü açacağız. Bilim insanları ile bir araya geleceğiz. Kirleticileri yakından inceliyoruz. Dip çamuru temizliği sürecini Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile müjdeleyeceğiz. 13 Nisan’da Kavaklı sahilinde hayvansal atık atıldığı belirlendi. Ekipler incelemelerde bulundu. İncelemelerde atıkların Beyoğlu deresinden geldiği tespit edildi. Kirleten şirkete 367 bin lira ceza kesildi. işletmeler mevzuata uygun hale gelmezse gerekirse kapatacağız” dedi.