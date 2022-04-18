Bakan Kurum: Ben taahhüt vermekten korkmuyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve proje incelemesi için bugün ilimize geldi. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında son olarak İzmit Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi olarak 2015 yılında başlatılan Cedit Mahallesi’nde proje bakanlığa devredilmiş, 14 Eylül 2021 tarihinde 448 milyon 499 bin lira muhammen bedel ile yapılan ihalede Ali Acar İnşaat 368 milyon 28 bin lira ile en düşük teklifi vererek ihaleyi almıştı. Firma, ekonomik nedenlerden dolayı tasfiye sürecine giderken TOKİ, tekrar ihale tarihini belirledi. Yeni ihale tarihi 16 Haziran saat 14.00’te TOKİ’de yapılacağı belirtilirken tasfiye edilen firma yıkımın büyük bölümünü tamamlandı. Bakan Kurum, 1105 konut ve 6 iş yerinin yapılacağı projede son kalan binanın yıkılımı için Cedit’e geldi. Kurum’a burada Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

KİRA YARDIMI YÜKSELDİ

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Körfez’de bulunan Barbaros Mahallesinde yaptığımız incelemeden sonra Derince ve Körfez arasında yer alan kentsel dönüşüm ve gelişim alanında bölgede ilk etapta 549 konut yapılacak. Kentimize yakışan dönüşüm konutları yapıldı. 499 bina yıkıldı ve son binayı biz kıyacağız. Buraya 1105 konut yapacağız. İzmit’e değer katan konutların temellerini bu yıl atacağız. 2023 yılında tamamlayarak teslim edeceğiz. Kura yardımlarını 3+1 konutlar için 1300 liraya çıkartıyoruz. Bittiği zaman Büyükşehir Belediyemizle evlerimizi teslim edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızla istişare ettik. Tüm ilçelerimizde riskli alanları etap etap yapacağız.

KİRLETEN İŞLETMELERİ GEREKİRSE KAPATACAĞIZ

Bugün Cedit halkı için yeni bir başlangıç. Yeni Cedit için ilk temeli atmış olduk. Deprem ve kentsel dönüşüm ile mücadelede her ilçemizde projelerimizi yaparak Kocaeli’ye depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Cedit konutlarımız halka hayırlı olsun” dedi. Müsilaj ile ilgili açıklama yapan Kurum, “Müsilaj ile ilgili kurulan bilim kurulu bu süreçte müsilaj ile karşılaşmayacağımızı söylüyor. Ancak bu müsilaj çıkmayacak anlamına gelmiyor. Aldığımız 22 maddelik eylem planı için çalışmaları hızlandırıyoruz. Belediyelerin arıtma tesislerini yapmasının önünü açacağız. Bilim insanları ile bir araya geleceğiz. Kirleticileri yakından inceliyoruz. Dip çamuru temizliği sürecini Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile müjdeleyeceğiz. 13 Nisan’da Kavaklı sahilinde hayvansal atık atıldığı belirlendi. Ekipler incelemelerde bulundu. İncelemelerde atıkların Beyoğlu deresinden geldiği tespit edildi. Kirleten şirkete 367 bin lira ceza kesildi. İşletmeler mevzuata uygun hale gelmezse gerekirse kapatacağız” dedi.

“KOCAELİ’NİN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Cedit Muhtarı Nabi Keskin, Bakan Kurum ile görüştü. Kira yardımı ile ilgili konuşan Keskin’e “Bakan Kurum, biz 1300 lira veriyoruz. 1300 lira herkesin işini görür herhalde. 20 senedir hangi sözümüzü tutmadığımızı gördünüz? Yükü kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz. Tabi ki fiyat artışları ve tedarikten kaynaklı sorunlar, problemler olabilir. Sizin muhatabınız devlettir. Devlet, işini söz verdiği şekilde yapar. Tasfiye süreciyle ilgili yeni ihalemiz haziran ayında yapılacak. Yapılabilecek fiyatla yapması sizin adınıza da daha doğru. 1-2 aylık gecikme aslında işin bütününe bakıldığında bizim için bir kazanç olur. Biz, bir buçuk iki yılda tamamlarız. Bitene kadar da kira yardımını yapmaya devam edeceğiz. Siz müsterih olun; biz işin başında ne söylediysek işin sonunda aynı duruşta olmaya devam ederiz. Burası bittiği zaman da Kocaeli’nin, İzmit’in en güzel, en güzide yerlerinden birisi olacak” dedi.

BÜYÜKAKIN: BAŞKA GÜZEL YERLER DE VAR

Kurum tarafından “Burası bitecek, etap etap devam edeceğiz. Burası İzmit’in en güzel yeri değil mi başkanım? “sorusu üzerine Büyükakın, “Başka güzel yerler de var. Burayla ilgili bir çalışmamız henüz yok. Bunu yaymasınlar sayın bakanım. Bu konuda taahhüttünüz olmasın” ifadelerinde bulunurken Bakan Kurum, “Çalışsın, gelsin biz yardımcı oluruz. Ben taahhüt vermekten korkmuyorum. Etap etap yapacağız. Kavga yok, gürültü yok böyle bir kentsel dönüşüm gördünüz mü? Burayı yoluna koyacağız. Etap etap Kocaeli’nin her yerinde sürecimizi yürüteceğiz” ifadelerine yer verdi.