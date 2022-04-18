Körfez Belediyesi’nde yeni görev dağılımı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları arasındaki görev bölümünü yeniden yapılandırdı.

YENİ GÖREV DAĞILIMLARI

Faruk Denli: Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Hereke Bölge Koordinatörlüğü.

İbrahim Çırpan: Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.

Osman Yurt: Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü.

Levent Yılmaz: Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü.

Sait Çalık: Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.