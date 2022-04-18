18 Nis 2022 - 18:06- Gündem G: 18 Nis 2022 - 18:09

Körfez Belediyesi’nde yeni görev dağılımı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları arasındaki görev bölümünü yeniden yapılandırdı.
Körfez Belediyesi’nde yeni görev dağılımı mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları arasındaki görev bölümünü yeniden yapılandırdı.

YENİ GÖREV DAĞILIMLARI

Faruk Denli: Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Hereke Bölge Koordinatörlüğü.

İbrahim Çırpan: Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.

Osman Yurt: Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü.

Levent Yılmaz: Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü.

Sait Çalık: Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

18 Nis 2022 - 18:06 Kocaeli- Gündem

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