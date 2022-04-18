Bakan Kurum: "Üreten Kocaeli’yi bölgesinde lider şehir haline getireceğiz”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere bugün kentimize geldi. Gebze ve Körfez ilçelerindeki programlarının arından İzmit’e gelen Kurum Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ederek son binanın yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum ziyaret sonrası AKP İl Binasına geçti. Teşkilat üyeleri ile buluşan Kurum’u İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı.

“MANTIKLI HER İSTEĞİMİZE OLUMLU CEVAP”

Parti ziyaretinde ilk konuşmayı İl Başkanı Mehmet Ellibeş gerçekleştirdi. Ellibeş konuşmasında, “Sayın bakanımız öğlenden beri bizlerle beraber. İftardan sonra belediye başkanlarımız ile buluşarak bugün programını tamamlayacak. Sayın bakanımız örnek bir çalışma temposu içerisinde. Mantıklı her türlü isteklerimizde olumlu cevap vererek hizmetlerimizi yerine getirmemize katkı sundular. Kocaeli teşkilatları dünden bugüne olduğu gibi ilk seçimde en büyük desteği Ak Parti ve Cumhur ittifakı noktasında verecektir” ifadelerini kullandı.

“HAYAL KURUYORUZ VE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Daha sonra söz alan Bakan Murat Kurum, “Biz de Kocaeli’ye her geldiğimizde farklı bir heyecan ve mutluluklar geliyoruz. Bügün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Kocaeli’miz tarımız ile sanayisi turizmi ile üreten bir şehir. Anıl terinin şehri. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bu vesile ile tüm Kocaelili kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Alın terinin şehrine biz de çevre ve şehircilik alanında neler yapabilirisin gayret içindeyiz. Rüyası olmayanın hayali olmaz. Rüya görüyoruz. Hayal kuruyoruz ve bu hayalleri de sabah kalkar kalkmaz bu süreci yönetmeye gayret ediyoruz. 20 yılda çok büyük yol kat ettik. Üreten Kocaeli’yi bölgesinde lider şehir haline getireceğiz. Ülkemizi bölgesinde lider ülke haline getireceğiz. Kocaeli’mize geldiğimizde Gebze’den başladık. Millet bahçemize ilk fidanımızı diktik. Yaklaşık 400 bin metrakare alan. Herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir alanı kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“99 DEPREMİ ACILARINI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Daha sonra Körfez ilçesini gittiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Burada Barbaros Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Vatandaşlarımız taşıyacağımız alanı inceledik. Temmuz ayında ihalemizi yapacağız. Bu süreçte de vatandaşımıza her türlü yardımı veriyor olacağız. Her işte olduğu gibi milletimiz ile yol yürümeye devam edeceğiz. Akabinde şehrin merkezinde çok ciddi sorunlar yaşanan Cedit Mahallesi vardı. Burada 500 binanın son binasını hep birlikte yıktık. Burada da 450 günde tamamlanacağını düşünüyorum. Vatandaşımıza desteklerimiz aktardık. Vatandaşımızın tereddütleri vardı. Fiyat artılarını vatandaşa yansımayacağını ifade ettik. Amacımız bu dönüşüm sürecini hazırlayarak 1999 yılında yaşanan depremin ve acıları yaşamak istemiyoruz” dedi. “

“SEFERBERLİK RUHU İLE DEVAM EDİYORUZ”

Depreme hazırlıklı olmak zorundayız diyerek konuşmasına devam eden Bakan Kurum, “Yapı stopunu hazır hale getirmek zorundayız. Büyükşehir belediyemiz bir vizyon ortaya koyuyor. En acil dönüşümden başlamak üzere her yıl belli miktarda konutun dönüşümün başlatacağız. Kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz. Bu dönüşüm sürecini kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz her afete gidiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afet olur olmaz sahada seferberlik ruhu ile devam ediyoruz. Vatandaşımızı hiçbir zaman aç ve açıkta bırakmadık. Bizi biz yapan anlayış ile mücadeleleri veriyoruz. Allah milletimizden razı olsun.

“20 YILLIK KAZANIMI AKTARMA ZAMANIDIR”

Biz de milletimizin yüzün kara çıkarmayacak yatırımları yapmaya devam edeceğiz. 2024 yerel seçimlerini yapacağız. Hep eserle önde olduk. Üreten tarafta olduk. Bu önceliklerle ihtiyaçları giderme gayreti içinde olduk. Önümüzdeki kıymetli bir seçim var. Bu seçim yapmış olduğumuz tüm süreçlerde yol kat ettik. Artık 20 yıllık kazanımı bundan sonraki nesillere plan dahilinde aktarma zamanıdır. 2023’te teşkilatımızdan şunu istirham ediyorum. Bizler yapılaması gerekenleri yapmak için gayret ediyoruz. Siz söz verdiğiniz ama yapmadınız demesinler gayreti ile çalışıyoruz. Kocaeli’mizin yanında olacağız. İçlerimizin yanında olacağız” dedi.