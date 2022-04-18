Bakan Kurum: “Kocaeli’yi rol model yapmaya çalışıyoruz”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir takım ziyaret gerçekleştirmek için ilimize geldi. Bakan Kurum’un son durağı İzmit Seka Park’ta bulunan Kongre Merkezi oldu. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında organize edilen İftar Buluşmasına katılan Bakan Kurum vatandaş ile birlikte iftar yaptı.

GENİŞ KATILIM

İftar programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, ilçe belediye başkanları, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keski ve vatandaşlar katıldı.

“BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR”

Toplantıda ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Büyükakın, konuşmasında, “Sayın bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye’de çok güzel işler yapıyor. Bugün Gebze’den başladık İzmit herkese kadar çeşitli projelerimizin değerlendirme toplantılarını yaptık. Bundan sonra da belediye başkanlarımız ile gözden geçirme toplantısı yapacağız. Kentimize verdiği emekten dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

“DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Büyükakın’ın arından kürsüye Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu çıktı. Pandemi nedeni ile iftar programlarına katılamadıklarını ifade eden Katırcıoğlu, “Ailemiz olan davamız, parti arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Birbirimizi özlemiştik. Şükürler olsun ki koronavirüs hayatımızı daha az etkiler hala geldi. Ramazan birlik ve beraberlik ayı. Rabbim birliğimizi daim etsin. Sayın Bakanımız her zaman Kocaeli’ye pozitif ayrımcılık yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizler hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmek için yola çıktık. Durmadan çalışacağız. 2023 inşallah bayrağı yine burçlara dikeceğiz Sınır ötesinde mücadele eden bütün Mehmetçiği rabbim korusun. Bütün teröristlerin kökünü kurutana kadar tepelerine bineceğiz” dedi.

SAĞLIK TEMENNİSİ

Katırcıoğlu’nun arından kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vatandaşları selamladı. İftar programına bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Yavuz, “İnşallah sağlıkla sıhhatle bayramlara ulaşırız. Sayın Bakanımızın ilimize teşrifi ve destekleri nedeni ile şükranlarımız arz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“KOCAELİ’Yİ ROL MODEL YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Son olarak kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum, “11 ayın Sultanı Ramazan’ı şerifiniz tebrik ediyorum. Yeşili ve mavinin şehri Kocaeli’mizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri ağırladınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Bizim medeniyetimizde ramazan sofrası ahiret kardeşliğidir. Buradaki atmosfer kalbimize gönlümüze huzur ve muhabbet veriyor. Marmara’yı dünyada üretim merkezi yapmak Anadolu’yu Marmara taşımak için çalışıyoruz. Üretimde ve istihdamda Kocaeli’yi hem ülkeye hem de dünyaya rol model yapmak için çalıyoruz. Kocaeli milli ekonomimizin en büyük gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımızın üretim istihdam ve ticaret vurgusu ile gösterdiği hedefte Kocaeli öncüdür” dedi.

“ÇOK DAHA YEŞİL KOCAELİ’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Kocaeli cazibe merkezi olmaya ve gücümüze güç katmaya devam ediyor. Bizler de Kocaeli’mize hizmet etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Kocaeli’mize bir taraftan yeni konutlarımızı inşa ederken bir yandan da millet bahçesi ile buluşturuyoruz. 8 milyon metrekare yeşil alanı ve 14 millet bahçemizi şehrimize kazandırıyoruz. Bugün yıkımını gerçekleştirdik. Cedit kentsel dönüşümü Kocaeli’nin en önemli dönüşümlerinden biri oluyor. Dilovası’nda kardeşlerimize söz verdik. Biz Cedit’e hayranız. Cedit 20 yıldır tüm Kocaeli’nin bize inandığı gibi bize inandı. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz. En kısa sürede konutlarını vereceğiz. Sizler için konut inşa ediyoruz. Şehrimizde büyük sorunlarından biri hava kirliliği. Bunu sonlandırmak için projelerimize son surat ile devam ediyoruz. Her alanda çok daha güzel çok daha yeşil Kocaeli’yi inşa edeceğiz. Biz sizleri gerçekten seviyoruz. Bizim sevgimiz birileri gibi sözde kalmıyor” dedi.