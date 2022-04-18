Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Kocaeli’de kundaklama eylemi yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde eylem aşamasındaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Benimle irtibat kuran örgüt mensupları araçları yakarak eylem gerçekleştirmemi istedi. Bunun karşılığında ise bana 5 bin dolar verileceğini söylediler. Ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandım" dedi.
Öte yandan şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, keşif amacıyla çekilen videolara ulaştı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.