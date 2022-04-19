4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, bir tır sürücüsü ise kazaya karıştığı aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.
Polis kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, bir tır sürücüsü ise kazaya karıştığı aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.