19 Nis 2022 - 09:06- Asayiş G: 19 Nis 2022 - 09:10

Dereye düşen vincin operatörü güçlükle kurtarıldı

Başiskele'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Video için play'e tıklayın

Kaza, Başiskele Damlar Mahallesi Muhtarşefki Sokak'ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör S.Ü. idaresindeki 41 KE 047 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vinçte sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan S.Ü., sedyeyle dik ve ağaçlık alandan yukarı çıkarıldı. S.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19 Nis 2022 - 09:06 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı mask
300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı
Kazaya karışan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı mask
Kazaya karışan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
Hayali doktor olmaktı, 12 yaşında düştüğü gölette can verdi mask
Hayali doktor olmaktı, 12 yaşında düştüğü gölette can verdi
Kendisinden haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu mask
Kendisinden haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı mask
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Bağ evinde kendini astı mask
Bağ evinde kendini astı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL