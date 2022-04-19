Başkan Hürriyet: Menemen’i de yeneceğiz

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor’un Bandırmaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmasını Kocaeli Stadyumu’nda takip etti. Maçın ardından şehrin moral bulduğunu ifade eden Hürriyet, yeşil siyahlıların Menemenspor karşısında da sahadan 3 puanla ayrılacağına inandığını ifade etti. Başkan Hürriyet öte yandan Kocaelispor’un ilk Türkiye Kupası’nın kazanılmasının 25. yılı için düzenlenen geceye katılım gösteren şampiyon kadrodaki tüm başkan, yönetici, futbolcu, personel ve taraftara teşekkür etti.