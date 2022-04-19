Başkan Hürriyet: Menemen’i de yeneceğiz

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük destekçisi olduğu Kocaelispor’un Bandırmaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmasını Kocaeli Stadyumu’nda takip etti. Maçın ardından şehrin moral bulduğunu ifade eden Hürriyet, yeşil siyahlıların Menemenspor karşısında da sahadan 3 puanla ayrılacağına inandığını ifade etti. Başkan Hürriyet öte yandan Kocaelispor’un ilk Türkiye Kupası’nın kazanılmasının 25. yılı için düzenlenen geceye katılım gösteren şampiyon kadrodaki tüm başkan, yönetici, futbolcu, personel ve taraftara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.