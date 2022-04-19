Ramazan’da en güzel etkinlik

19 Nis 2022 - 09:51- Spor G: 19 Nis 2022 - 09:53

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Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda çekişmeli maçlar başladı. Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı'nda Carver Spor - FC Uncu maçıyla sürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

TAKIMLAR 12’ŞER KİŞİDEN OLUŞUYOR

Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada; 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu. Turnuvada müsabakalar 22.00-24.00 saatleri arasında Değirmendere Stadı’nda 25’er dakikadan 2 devre halinde oynanıyor.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR

FC Uncu

Carver Spor

Musaoğlu FC

Azat İnşaat

Kadırga Spor

Kul Mimarlık

Dereboyu FK

Amazon City

Gümüşhaneliler Derneği

Donanma Çağlar

SNR Mimarlık

Ilıca FK

Altın Çocuklar

Şirinköy Gençlik

Asil İnşaat

Klas Kuaför

 

19 Nis 2022 - 09:51 - Spor

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