Ramazan’da en güzel etkinlik

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda çekişmeli maçlar başladı. Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı'nda Carver Spor - FC Uncu maçıyla sürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
TAKIMLAR 12’ŞER KİŞİDEN OLUŞUYOR
Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada; 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu. Turnuvada müsabakalar 22.00-24.00 saatleri arasında Değirmendere Stadı’nda 25’er dakikadan 2 devre halinde oynanıyor.
TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR
FC Uncu
Carver Spor
Musaoğlu FC
Azat İnşaat
Kadırga Spor
Kul Mimarlık
Dereboyu FK
Amazon City
Gümüşhaneliler Derneği
Donanma Çağlar
SNR Mimarlık
Ilıca FK
Altın Çocuklar
Şirinköy Gençlik
Asil İnşaat
Klas Kuaför
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.