Çocuklar ata sporu ile büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş çocuklara yönelik uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimine başladı. Aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporumuz biniciliği yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde; başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor.

3 HAFTA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği “At Biniş Eğitimleri” 3 hafta sürecek. Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini ve heyecanını yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Eğitimlerin sonunda 250 çocuğa katılım belgesi verilecek.