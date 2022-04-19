Derince satranca doydu

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “ Bir Hamle Önde” Satranç Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.

PROTOKOLDEN KUTLAMA

Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği “Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası” sona erdi. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın son gününde dereceye girenler hediyelerini aldı. Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Yasin Kayı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel katılımcı sporcuları kutladı.