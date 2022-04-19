Derince satranca doydu

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “ Bir Hamle Önde” Satranç Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.
PROTOKOLDEN KUTLAMA
Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği “Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası” sona erdi. Derince Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın son gününde dereceye girenler hediyelerini aldı. Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Yasin Kayı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel katılımcı sporcuları kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.