Bevin geçilmedi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda artık sona gelindi. TUR İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek. Son koşulan 135.3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabını Arkea Samsic Takımı’ndan Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 02 saniye ile kazandı. Bu birincilik Patrick Bevin’e Genel Ferdi Klasman birinciliğini de getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.