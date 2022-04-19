Bevin geçilmedi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda artık sona gelindi. TUR İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek. Son koşulan 135.3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabını Arkea Samsic Takımı’ndan Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 02 saniye ile kazandı. Bu birincilik Patrick Bevin’e Genel Ferdi Klasman birinciliğini de getirdi.