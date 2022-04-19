KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ‘’Derneklerimizin daima destekçisiyim’’

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, Kocaeli’nde faaliyet gösteren dernek başkanları ve yönetimlerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

KOTO BAŞKAN ADAYI BIYIKLI KENTİ İFTARDA BULUŞTURUYOR

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ve yaptığı seçim çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, Ramazan’da da bu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ramazan boyunca çeşitli iftar programları düzenleyen KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın bu sefer ki misafirleri, dernek başkanları ve yönetim üyeleri oldu.

DERNEKLERİ BULUŞTURAN İFTAR

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri , KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Balkan Kadınları Dernek Başkanı Ayşe Alparslan, Kocaeli Kandıralılar Dernek Başkanı Sinan Yolcu , İZKANDER Başkanı Ömer Özkan ve yönetim kurulu üyeleri;Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel ve AK Parti Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi Hayri Çelik katılım sağladı.

KOTO BAŞKAN ADAYI BIYIKLI; ‘’ DERNEKLERİMİZİN DAİMA DESTEKÇİSİYİM’’

Düzenlenen iftar programında konuşan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı; ‘’ Davetimizi kırmayarak iftar soframızda misafirimiz olan, tüm dernek başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan Ayı’nda ve bu güzel iftar soframızda sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Hemşehri derneklerimiz bizim kültürel zenginliğimizdir. Birlikte yaptığımız istişareler bizlere güç katıyor, yol haritamızı belirliyor. STK’larımız ile daima biriz, beraberiz. Yaptığınız çalışmaları ilgiyle takip ediyor ve bu çalışmaların Kocaeli’ne olan katkısını da takdir ediyorum. Kocaeli Kastamonulular Derneği’nde, 21 yaşındayken en genç dernek başkanı olarak görev yaptım ve dernek yöneticiliğinin nasıl olduğunu iyi bilirim. Bu yolda yaptığınız çalışmalarınızdan ötürü tüm dernek başkanlarımızı kutlarım ve yapacağınız çalışmalarda da daima destekçiniz olduğumu belirtmek isterim’’ ifadelerine yer verdi.

İKM BAŞKANI ÖZTÜRK; ‘’İBRAHİM BIYIKLI DAİMA DERNEKLERİMİZİN YANINDA OLDU’’

Dernek başkanları adına söz alan , İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk; ‘’Davetleri ile bizleri onurlandıran ve bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmemizi sağlayan, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya tüm dernek başkanlarımız adına teşekkür ederim. Kocaeli’nde faaliyet gösteren dernekler olarak, kentimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu iftar sofrasında, birbirinden farklı dernekler ile bir araya gelerek kent adına istişareler yapma fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı sağlayan ve daima derneklerin yanında olan, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya tekrardan teşekkür eder, adaylık sürecinde de başarılar dilerim.’’ açıklamalarında bulundu.