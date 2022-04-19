19 Nis 2022 - 10:00- Gündem G: 19 Nis 2022 - 10:02

İjlal Çakmak vefat etti
İjlal Çakmak vefat etti mask

İzmit Oto Galericiler Sitesi esnaflarından Çakmak Otomotiv'in sahibi Mehmet Çakmak ile Mine Çakmak'ın anneleri olan, Köy Hizmetlerinden emekli Saadettin Çakmak'ın eşi İjlal Çakmak (74) vefat etti. İjlal Çakmak'ın cenazesi Başiskele Döngel Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

19 Nis 2022 - 10:00 - Gündem

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