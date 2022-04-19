İzmit Oto Galericiler Sitesi esnaflarından Çakmak Otomotiv'in sahibi Mehmet Çakmak ile Mine Çakmak'ın anneleri olan, Köy Hizmetlerinden emekli Saadettin Çakmak'ın eşi İjlal Çakmak (74) vefat etti. İjlal Çakmak'ın cenazesi Başiskele Döngel Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
19 Nis 2022 - 10:00- Gündem Güncelleme: 19 Nis 2022 - 10:02
İjlal Çakmak vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.