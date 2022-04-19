19 Nis 2022 - 10:32- Gündem G: 19 Nis 2022 - 10:35

Sıcaklıklar 3 günde 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı ve serin hava 3 gün daha etkisini gösterecek ve ardından hızla hava sıcaklıkları yükselecek.
Sıcaklıklar 3 günde 12 derece birden artacak mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye nisan ayında sürpriz soğuklarla karşılaştı ve son günlerde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede adeta yaz havası yaşanacak.

SAĞANAK YAĞIŞ 3 GÜN DAHA ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya’nın iç, Afyonkarahisar’ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

19 Nis 2022 - 10:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çamlıcalılarda hasret sona erdi mask
Çamlıcalılarda hasret sona erdi
İzmit Belediyesi Aşevi hizmet vermeye başladı mask
İzmit Belediyesi Aşevi hizmet vermeye başladı
“Gazze, kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır” mask
“Gazze, kutsalı için bir kez daha bedel ödemeye hazır”
Eski Bakan Kayalar: Yozgat ile gençlerimizin bağı kopmamalıdır mask
Eski Bakan Kayalar: Yozgat ile gençlerimizin bağı kopmamalıdır
Yavuz çiftinden Derince ve Körfez’de 32 aileye ziyaret mask
Yavuz çiftinden Derince ve Körfez’de 32 aileye ziyaret
Cephanelik Spor Tesisleri’ne ilgi artarak devam ediyor mask
Cephanelik Spor Tesisleri’ne ilgi artarak devam ediyor
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL