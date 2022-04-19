Sıcaklıklar 3 günde 12 derece birden artacak

Türkiye nisan ayında sürpriz soğuklarla karşılaştı ve son günlerde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede adeta yaz havası yaşanacak.
SAĞANAK YAĞIŞ 3 GÜN DAHA ETKİLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya’nın iç, Afyonkarahisar’ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.